Identifican al ‘paciente cero’ del brote de hantavirus en el crucero Hondius

Trágico brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: dos ornitólogos pierden la vida

El reciente brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha conmocionado a la comunidad, tras la confirmación de las identidades de los primeros afectados, quienes lamentablemente fallecieron.

Identidad del paciente cero y su esposa Leo Schilperoord, de 70 años, y su esposa Mirjam Huisman, de 69, eran una pareja de ornitólogos holandeses que habían estado recorriendo Sudamérica en un viaje de cinco meses. Ambos murieron en abril tras contagiarse de la enfermedad durante su travesía en el barco, que ahora se prepara para atracar en el puerto de Granadilla, Tenerife.

El legado de Leo y Mirjam en su comunidad Reconocidos por su trabajo en la observación de aves, Leo y Mirjam eran conocidos en su natal Haulerwijk, un pequeño pueblo de Francia. La asociación vecinal local expresó su pesar tras su fallecimiento, enviando un mensaje de condolencias a la familia: «Sus muertes nos conmueven profundamente», indicaron. En un emotivo obituario, un amigo destacó: «Como pájaros en vuelo, los vamos a extrañar, así como sus historias».

El regreso a casa y las circunstancias de su enfermedad La familia de la pareja espera que sus cuerpos regresen a casa en paz. Un familiar mencionó: «El hermoso viaje que estaban llevando a cabo se truncó de manera abrupta y definitiva». Leo falleció el 11 de abril a bordo del barco, aunque en ese momento no se conocía la causa exacta de su deceso. Al día siguiente, el capitán comunicó a los pasajeros que su muerte se atribuía a «causas naturales». Desafortunadamente, Mirjam, que también presentaba síntomas, estaba intentando regresar a los Países Bajos para acompañar a su esposo, pero sufrió un colapso y falleció en un hospital de Johannesburgo el 26 de abril.

Posibles orígenes del virus Las autoridades mantienen que la pareja podría haber contraído el virus durante una visita al basural municipal de Ushuaia, donde observaron aves carroñeras. Un análisis del Ministerio de Salud argentino revela que la pareja llegó al país el 27 de noviembre de 2025 y recorrió diversas localidades antes de abordar el crucero en Ushuaia el 1 de abril. Los primeros síntomas en Leo aparecieron el 6 de abril. Sin embargo, el gobierno de Tierra del Fuego ha intentado despegarse del brote, asegurando que las posibilidades de contagio en Ushuaia son «prácticamente nulas» debido a la escasez del roedor transmisor del virus en la región.