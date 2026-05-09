Vélez Recibe a Gimnasia de La Plata

Este domingo, Vélez Sarsfield se enfrentará a Gimnasia La Plata en un crucial partido de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio José Amalfitani a las 21:30. Andrés Gariano será el encargado de dirigir el partido, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR. La cobertura del evento será ofrecida por TNT Sports.

Un Vélez en Busca de la Victoria

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega tras un empate 1-1 frente a Newell’s Old Boys, finalizando la primera fase en el tercer puesto con 28 puntos, fruto de 7 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas. Los «Fortineros» buscan romper su racha de empates y avanzar a la siguiente ronda.

Regresos Clave en la Alineación

Para este crucial encuentro, Barros Schelotto podrá contar nuevamente con los defensores Lisandro Magallán y Elías Gómez, así como con el mediocampista Tobías Andrada. Estos tres jugadores reemplazarán a Aaron Quiros, Simón Escobar y Dilan Godoy, ingresando desde el inicio de partido.

La Fuerza de Gimnasia

Por su parte, Gimnasia llega con impulso tras vencer 2-0 a Argentinos Juniors. El equipo de Ariel Pereyra terminó la primera fase en el sexto lugar con 26 puntos, logrando 8 victorias y 2 empates. Este será un enfrentamiento que promete ser intenso.

Modificaciones en la Estrategia de Gimnasia

Pereyra podrá contar con la participación de Enzo Martínez y Augusto Max, aunque sufrirá la baja de Nicolás Barros Schelotto, quien recibió su quinta tarjeta amarilla. Esto lo llevará a ajustar el esquema táctico, pasando de un 4-3-1-2 a un 3-4-1-2, en el que Martínez ingresará por Barros Schelotto y Max reemplazará a Mateo Seoane.

Probables Alineaciones para el Encuentro

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Tobías Andrada, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Germán Conti, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Alexis Steimbach, Augusto Max, Ignacio Miramón, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Detalles del Encuentro

Estadio: José Amalfitani, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Germán Delfino

Horario: 21:30

Transmisión: TNT Sports