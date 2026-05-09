Vélez Recibe a Gimnasia de La Plata

Vélez se Prepara para el Desafío Decisivo ante Gimnasia
Este domingo, Vélez Sarsfield se enfrentará a Gimnasia La Plata en un crucial partido de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se llevará a cabo en el estadio José Amalfitani a las 21:30. Andrés Gariano será el encargado de dirigir el partido, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR. La cobertura del evento será ofrecida por TNT Sports.
Un Vélez en Busca de la Victoria
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega tras un empate 1-1 frente a Newell’s Old Boys, finalizando la primera fase en el tercer puesto con 28 puntos, fruto de 7 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas. Los «Fortineros» buscan romper su racha de empates y avanzar a la siguiente ronda.
Regresos Clave en la Alineación
Para este crucial encuentro, Barros Schelotto podrá contar nuevamente con los defensores Lisandro Magallán y Elías Gómez, así como con el mediocampista Tobías Andrada. Estos tres jugadores reemplazarán a Aaron Quiros, Simón Escobar y Dilan Godoy, ingresando desde el inicio de partido.
La Fuerza de Gimnasia
Por su parte, Gimnasia llega con impulso tras vencer 2-0 a Argentinos Juniors. El equipo de Ariel Pereyra terminó la primera fase en el sexto lugar con 26 puntos, logrando 8 victorias y 2 empates. Este será un enfrentamiento que promete ser intenso.
Modificaciones en la Estrategia de Gimnasia
Pereyra podrá contar con la participación de Enzo Martínez y Augusto Max, aunque sufrirá la baja de Nicolás Barros Schelotto, quien recibió su quinta tarjeta amarilla. Esto lo llevará a ajustar el esquema táctico, pasando de un 4-3-1-2 a un 3-4-1-2, en el que Martínez ingresará por Barros Schelotto y Max reemplazará a Mateo Seoane.
Probables Alineaciones para el Encuentro
Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Tobías Andrada, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Germán Conti, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Alexis Steimbach, Augusto Max, Ignacio Miramón, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
Detalles del Encuentro
Estadio: José Amalfitani, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Germán Delfino
Horario: 21:30
Transmisión: TNT Sports