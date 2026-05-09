Conflicto entre Karina Milei y Bullrich frena la Reforma Electoral en el Senado

A medida que el Congreso se adentra en un clima de incertidumbre, el debate sobre la Reforma Electoral se intensifica. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, intenta avanzar en la discusión, pero la tensión entre los diferentes sectores se vuelve palpable.

Propuestas y Desavenencias en el Congreso

La senadora Patricia Bullrich se comprometió a discutir la Ficha Limpia por separado, pero la falta de consenso entre aliados genera fricciones. Mientras algunos buscan separar los proyectos, otros, como Karina Milei, insisten en que se deban tratar juntos.

El Acuerdo de la Comisión y la Ficha Limpia

Recientemente, en una reunión clave, Bullrich aseguró a sus aliados que la Ficha Limpia—una propuesta que prohibiría a condenados por corrupción presentarse a elecciones—se discutiría de forma independiente. Sin embargo, la posición de Milei y su bloque obstaculiza esta propuesta.

Visiones Contrapuestas en el Senado

Martín Goerling, miembro del PRO, manifestó a través de Twitter que se llegó a un acuerdo para tratar el proyecto de Ficha Limpia en la próxima semana. Este movimiento es visto como un avance hacia la transparencia, prometiendo que aquellas personas con condenas graves no ocupen cargos públicos.

Desafíos en la Discusión Legislativa

Después de la reunión, un grupo de diputados se reunió con Bullrich para expresar las preocupaciones de Milei sobre la votación por separado. «Tememos que, al votar Ficha Limpia, los legisladores pierdan interés en las otras reformas», dijeron.

Progreso y Bloqueo en la Comisiones

La reforma electoral debe ser evaluada tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados para evitar bloqueos. La primera discusión está programada para la comisión de Asuntos Constitucionales, aunque su presidente aún no ha convocado una reunión.

Cambios en el Equipo del Gobierno

El cambio reciente en la dirección de la Dirección Nacional Electoral ha generado preocupación. Muchos esperaban que María Luz Landívar defendiera el proyecto en la comisión, lo que ha aumentado la inquietud sobre el avance de la reforma.

La Oposición y las Estrategias del Oficialismo

La oposición critica al oficialismo por intentar vincular la Ficha Limpia con la eliminación de las PASO y otros aspectos del financiamiento de partidos. Según los opositores, esto se convierte en una forma de presión para que acepten todos los cambios propuestos.

El Futuro de las PASO y Propuestas Alternativas

A pesar de su insistencia en derogar las PASO, Bullrich reconoce la resistencia que enfrenta en distintos bloques que prefieren modificar el sistema actual. Se han presentado iniciativas para hacer las PASO optativas, aunque no han tenido el respaldo necesario hasta el momento.

Un Camino Lleno de Desafíos

Mientras el debate avanza, la eliminación de las PASO sigue siendo un tema de discordia. Aunque Bullrich ha sugerido ajustes, la oposición sigue firme en su negativa, lo que dificulta el consenso necesario para avanzar en reformas fundamentales.