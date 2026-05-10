Invierte $100 en autos y gana con Uber: Descubre la tokenización

La tokenización de activos da un salto hacia la realidad en Argentina, transformando vehículos en oportunidades de inversión que generan ingresos mensuales en dólares para los inversores. Descubre cómo este innovador modelo económico está cambiando el panorama financiero local.

La tokenización de activos está dejando de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad tangible. En Argentina, este avance se manifiesta a través de un modelo único: la inversión en autos tokenizados que operan en plataformas de movilidad como Uber, permitiendo a los inversores recibir ingresos mensuales en dólares.

Este sistema se caracteriza por su sencillez operativa y una lógica financiera fresca y accesible. Un vehículo, valorado en unos 25.000 dólares, se fracciona en múltiples partes digitales (tokens) que pueden ser adquiridas por diferentes inversores. Una vez en funcionamiento, este activo genera ingresos diarios, que se distribuyen proporcionalmente entre los participantes en la financiación.

La verdadera innovación radica en que la tecnología blockchain no sustituye el negocio, sino que sirve como una infraestructura sólida, permitiendo la fracción del activo, el registro de la propiedad y la automatización de la distribución de ingresos.

El Proceso de Inversión en Autos Tokenizados

El atractivo principal de este modelo radica en los rendimientos. Los primeros proyectos reportan retornos de aproximadamente el 5% mensual en dólares, posicionándolo dentro de los modelos de alto riesgo y alta rentabilidad. Se trata de un activo híbrido que combina características de flujo de caja periódico y dependencia del desempeño de un activo tangible.

La generación de ingresos se convierte en el eje central del modelo. A diferencia de otras inversiones en criptomonedas, donde el enfoque está en la revalorización de los tokens, aquí el inversor se suma a un negocio ya en marcha. Esta tokenización actúa como puente entre el ámbito financiero y la economía real, transformando activos productivos en instrumentos de inversión líquidos y fraccionados.

Aspectos clave de la tokenización en Argentina

Una plataforma tecnológica eficiente es fundamental para que este modelo funcione a gran escala. Herramientas especializadas permiten emitir los tokens, gestionar a los inversores y distribuir los rendimientos, todo con una lógica simplificada para el usuario final.

El enfoque está en la experiencia del usuario: con registro digital, opciones de inversión en pesos, dólares o criptomonedas, y seguimiento en tiempo real, sin la necesidad de comprender los aspectos técnicos de la blockchain. La atención se desplaza hacia la aplicación práctica de esta tecnología.

La presencia de empresas como Blockenfy indica que el modelo ha avanzado más allá de una etapa conceptual. Los primeros autos tokenizados ya están en operación y generando rendimientos, consolidando así la tokenización como una estructura de inversión efectiva.

Blockenfy, una startup local, se enfoca en digitalizar activos del mundo real. No solo participa en la tokenización de vehículos, sino que también proporciona la infraestructura necesaria para la emisión de tokens y la gestión de inversores.

Una Oportunidad en Crecimiento

Más allá de este proyecto específico, este fenómeno se inserta en una tendencia global más amplia: la tokenización de activos del mundo real, que abarca desde bonos del Tesoro hasta inmuebles. Este sector es uno de los de mayor crecimiento en el ámbito de la tecnología blockchain.

A nivel internacional, las organizaciones financieras de renombre ya están apostando por la tokenización, especialmente en instrumentos de renta fija, lo que desencadena un cambio fundamental en la distribución y operación de activos financieros.

En este contexto, el modelo de autos tokenizados se presenta como una opción accesible para inversores minoristas, alineándose con los avances globales, pero adaptándose al mercado local.

La necesidad de protección en dólares y el acceso limitado a instrumentos tradicionales hacen de Argentina un campo fértil para soluciones innovadoras. La posibilidad de realizar pequeñas inversiones en activos que generan ingresos en moneda fuerte ofrece una solución atractiva en un entorno que prioriza rendimiento y seguridad.

Del Mercado de Bonos a los Autos Tokenizados

De acuerdo con el último informe de CoinDesk Data, el mercado de tokenización de activos alcanzó los 16.200 millones de dólares en marzo, marcando un máximo histórico con un crecimiento mensual del 8,9%. Este fenómeno engloba desde deuda soberana hasta activos digitales sobre blockchain.

La dinámica del mercado revela una tendencia clara hacia donde fluyen los recursos. Los bonos del Tesoro tokenizados dominan, con cerca de 9.000 millones de dólares, representando más de la mitad del total. Este segmento evidencia un cambio notorio, integrando capital institucional al sector.

Empresas como BlackRock y Circle son líderes en este desarrollo, indicando que la tokenización está siendo incorporada en los sistemas tradicionales, particularmente en instrumentos de renta fija que representan tasas en dólares dentro de la blockchain.

En paralelo, los activos tokenizados muestran la conexión directa con la dinámica macroeconómica, logrando una capitalización de 5.550 millones de dólares. El rendimiento de estos activos está directamente relacionado con la salud del mercado, reflejando una presión por liquidez en dólares.

El segmento más dinámico es, sin duda, el de acciones tokenizadas. Aunque aún representa una porción menor del mercado, con 1.130 millones de dólares, su crecimiento mensual es significativo (+45,9%). Aquí se evidencia una potencial disruptiva: trading continuo, fraccionamiento extremo y liquidación directa en blockchain. Si logra escalar, el impacto podría ser enormemente transformador para el mercado de capitales tradicional.

En este panorama, modelos como los de autos tokenizados en Argentina representan una versión inicial, pero conceptualmente alineada, de la misma lógica que avanza a nivel global. Mientras los capitales institucionales se centran en bonos y productos de renta fija, en el ámbito local la tokenización comienza a enfocarse en activos que producen flujos en dólares. Aunque la escala y complejidad difieren, el objetivo es claro: digitalizar activos reales y convertirlos en instrumentos de inversión viables, líquidos y accesibles.