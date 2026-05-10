Celebramos a los Nuevos Graduados de la UNPSJB en Comodoro Rivadavia

En un emocionante acto celebrado en el Aula Magna “Eduardo Cabezas”, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco tuvo una ceremonia de colación donde graduados de grado y posgrado recibieron sus diplomas, rodeados de familiares y autoridades académicas.

El evento, realizado en Comodoro Rivadavia, reunió a diversas autoridades universitarias y a la comunidad educativa para celebrar los logros académicos de los estudiantes. El rector Gustavo Fleitas y la vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Mónica Gatica, participaron en la entrega de diplomas, destacando la importancia de este paso en la formación profesional de los graduados.

Celebración de Nuevos Profesionales

Entre las graduaciones de posgrado, se destacó a Carina Judith Aguirre, quien completó la Maestría en Trabajo Social, y Manuel Humberto Agulleiro, especialista en Estudios Psicológicos de la Enseñanza y el Aprendizaje Escolar.

Un Tributo Especial

Durante la ceremonia, se rindió homenaje póstumo a Álvaro Palindra, un estudiante de Periodismo que falleció a los 22 años en un trágico incendio en La Plata, dejando un recuerdo imborrable en la comunidad académica.

Amplia Variedad de Carreras

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales entregó títulos de diversas carreras de grado y tecnicaturas, incluidas:

Trabajo Social, Comunicación Social, Gestión Ambiental, Ciencia Política, Turismo, Letras, Historia, Ciencias de la Educación, Geografía, Gestión y Mediación Cultural, Sistemas de Información Geográfica, Periodismo, Redacción y Corrección de Textos, y Comunicación de las Organizaciones.

Próximas Ceremonias

Esta ceremonia fue el tercer acto académico de este año y se informó que la próxima colación se llevará a cabo en la sede Trelew, en el marco de las actividades programadas para 2026.

Graduados y Graduadas Reconocidos por la Universidad

POSGRADO

Maestría en Trabajo Social: Carina Judith Aguirre.

Especialista en Estudios Psicológicos de la Enseñanza y el Aprendizaje Escolar: Manuel Humberto Agulleiro.

GRADO

Trabajo Social: M. Laura Campano, N. Cosentino Quintas, M. Florencia Miño.

Comunicación Social: G. Ximena Acre, Julieta Da Silva, Gabriela Fadrique.

Gestión Ambiental: A. Eseuqiel Ainol, Gisela Rubi Alvarez, Romina Gisela Ortiz.

Ciencia Política: V. Abril Diaz Galmes, R. Melina Gallegos, Juan Ignacio Lastra, M. Dario Malvicino Aguirre, Ana Mabel Sanchez, Claudio Marcelo Urrutia.

Turismo (Lic. y Tec.): L. Marina Ojeda, J. Vanesa Varas, S. Nahir Allerborn, Selena Anouk Gigena, Juan Cruz Gonzalez, Agustin Ezequiel Ruiz.

Letras (Prof.): Estefanía Zoe Amalfi, F. Patricia Chaparro Quintas, Martin Adrian Garcia Lazarte, Valentina Noel Monje, Magali Ines Villarroel.

Historia (Prof.): E. Alejandro Barrionuevo, Rita Johana Esquivel, Néstor Misael Mansilla, Maria Ester Santul, Marcos Daniel Delgado, Kevin Lautaro Nahuelfil, Lidia Andrea Napal, Sebastian Paura Bersan.

Ciencias de la Educación (Prof. y Lic.): Jessica Mariel Mercado, Sandra Mariela Pinto.

Geografía (Prof.): Carla Vanesa Alexandre.

Gestión y Mediación Cultural (Tec.): Brenda Priscila Cabral, Alfredo Ramon Castelli, Cristina del Carmen Gasitua, Marcelo Danilo Maestre, Andrea Vanesa Romero, Jose Maria Sanchez.

Sistemas de Información Geográfica (Tec.): Pablo Alejandro Quiroga, Julia Veronica Rasjido.

Periodismo (Tec.): Juan Manuel Aramburu, Rafaella Alejandra Chiarella, Katherina Sol Draguicevich, Oriana Beatriz Lometti. Recordamos con especial afecto a Álvaro Palindra, cuyo logro honramos con orgullo.

Redacción y Corrección de Textos (Tec.): Milagros Agostina Barria, Nelly Brigida Blanco, Gimena Marina Chavez.

Comunicación de las Organizaciones (Tec.): Claudia Alba Bracco, Eva Camila Rodriguez.