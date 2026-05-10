Manuel Adorni en apuros: ocultó movimientos de criptomonedas en su declaración jurada

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete argentino, enfrenta una tormenta judicial. Pese al apoyo incondicional del presidente Javier Milei y su hermana Karina, las sombras sobre sus finanzas crecen cada día más.

Investigan movimientos sospechosos de criptomonedas

La situación de Adorni se complica con la aparición de un nuevo foco de investigación: la justicia ha descubierto que realizó transacciones con criptomonedas durante su tiempo como vocero del gobierno. Estos movimientos, que no aparecen en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, son motivo de atención para el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, quienes indagan sobre un posible enriquecimiento ilícito.

Detalles del caso y las transacciones no declaradas

Aunque la magnitud de los activos involucrados se mantiene bajo secreto, se ha confirmado que las transacciones se registraron en 2024. Esto plantea interrogantes sobre por qué no figuran en la última declaración jurada de Adorni. La fiscalía investiga la posible existencia de billeteras virtuales y ha solicitado informes a plataformas de pago y bancos digitales para rastrear estos movimientos.

Documentación acumulada y revelaciones impactantes

La fiscalía ha comenzado a recibir información de más de 20 exchanges de criptomonedas, entre ellos Binance y Ripio. Los datos recopilados han revelado que Adorni realizó movimientos de entrada y salida en varias criptomonedas, pero estos no aparecen en las declaraciones patrimoniales que presentó ante la OA.

Cuestionamientos sobre el patrimonio declarado

El patrimonio de Adorni fue declarado como 107.894.833,66 pesos, que incluye significativos activos en dólares y una hipoteca asociada a la compra de su residencia en el exclusivo barrio de Indio Cuá. Sin embargo, persiste la duda de si los ingresos oficiales de Adorni justifican su estilo de vida y las transacciones realizadas.

El futuro del jefe de Gabinete en la mira

Adorni sostiene que aclarará la situación con su próxima declaración jurada correspondiente al 2025. Sin embargo, la investigación avanza, y hay múltiples fechas y cifras bajo escrutinio, incluidos costos exorbitantes por viajes y remodelaciones que no parecen corresponder con los ingresos declarados.

Progresos en la investigación

El fiscal Pollicita se centra en verificar si Adorni puede justificar los altos gastos asociados a la compra de propiedades y viajes, y ha acumulado evidencia, incluyendo testimonios que desafían las declaraciones del funcionario. En el corazón del caso está si sus finanzas son coherentes con su función pública.