Bullrich aminora la presión sobre Adorni, pero persiste la preocupación en el Gabinete por la parálisis política y de gestión

Patricia Bullrich opta por una postura cauta frente a las controversias que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Aunque su mensaje ha sido claro, evita presionar aún más por su renuncia.

La situación política se mantiene en un delicado equilibrio. Patricio Bullrich ha decidido no intensificar las demandas internas hacia Manuel Adorni, a pesar del escándalo que gira en torno a su aumento patrimonial. Según fuentes cercanas, la ex ministra de Seguridad considera que su advertencia fue lo suficientemente contundente.

Un Mensaje Calculado

En conversaciones privadas, Bullrich ha enfatizado su preocupación por el impacto que una nueva disidencia podría tener en su relación con el Presidente y su hermana, Karina Milei. «Patricia sale de la cancha», mencionó un miembro de su círculo, dando a entender que cualquier medida adicional podría agravar la crisis de confianza dentro del gobierno.

Diferencias Notorias

Pese a que ha pedido públicamente a Adorni que explique su situación ante la Justicia, su tono ha sido más afilado en círculos privados, donde incluso ha insinuado que sería preferible su salida del gabinete. En una reciente aparición en televisión, Bullrich dijo: “Adorni tiene que hacer el esfuerzo”.

Defensa del Presidente

En la última reunión de Gabinete, Javier Milei defendió con vehemencia a Adorni. «Prefiero perder las elecciones a echarlo», manifestó, reafirmando su lealtad hacia el jefe de Gabinete. Esta postura ha sido bien recibida entre sus aliados, incluyendo a Karina Milei, quienes prefieren evitar mayores conflictos internos.

Un Clima de Tensión Controlada

A pesar de las fricciones, los sectores cercanos a Bullrich y los Milei han acordado no escalar la situación. Las tensiones entre ambas líderes políticas habían ido en aumento, pero la decisión mutua de enfriar los ánimos parece prevalecer. «Ellos decidieron no escalar y nosotros tampoco», reafirmaron fuentes del entorno de Bullrich.

Frustración Interna

Bullrich expresó su desagrado por el reciente mensaje del Presidente, que abogó por proteger la imagen de Adorni, lo que según ella parece ir en contra de la transparencia pública. A pesar de su ironía, la percepción en el Gabinete es que la defensa de Adorni está destinada a permanecer.

Impacto en la Agenda Legislativa

El rumor sobre una posible moción de censura contra Adorni ha generado incertidumbre en el oficialismo, lo que podría limitar su capacidad para avanzar en la agenda legislativa. Mientras tanto, el gobierno se halla en una encrucijada, debatiéndose entre lo que consideran la «honorabilidad» de su gabinete y la presión social en torno a reformas urgentes.

¿Qué sigue en el horizonte gubernamental?

El clima político en Argentina sigue siendo volátil, con el Gobierno enfrentando grandes desafíos y presiones desde diferentes sectores. La falta de consenso y las tensiones internas podrían repercutir de manera significativa en su futuro político.