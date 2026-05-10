Lorenzetti: «Concursos selectivos del Consejo de la Magistratura perjudican la legitimidad»

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aboga por una reforma urgente en el proceso de selección de jueces. En una reciente entrevista, expresó su preocupación sobre la falta de legitimidad que enfrenta el sistema judicial argentino.

Desigualdades en la Selección Judicial

En un encuentro celebrado en la oficina que perteneció a Carlos Fayt, Lorenzetti subrayó que la decisión del Consejo de la Magistratura de llevar a cabo concursos para jueces trasladados, mientras que se excluyen a otros, genera «planteos recursivos» y afecta la integridad del Poder Judicial. Citó el caso del juez Carlos Mahiques, quien obtuvo un nuevo mandato en el Senado a pesar de cumplir 75 años, contrastando su situación con la de Leopoldo Bruglia, quien se enfrenta a un proceso de concurso.

Un Llamado a la Transparencia

En su charla con Clarín, Lorenzetti demandó una revisión a fondo de las reglas de selección de jueces, argumentando que hay que eliminar la influencia de «operadores y padrinos» en el Consejo de la Magistratura. «Necesitamos un nuevo reglamento que priorice el mérito y la transparencia», afirmó, en un intento de restaurar la confianza pública en el sistema judicial.

La Influencia Política en la Justicia

El juez advirtió sobre la creciente conexión entre la política y la judicatura, donde los jueces requieren «padrinos» para ascender. Este fenómeno ha debilitado la noción de imparcialidad en la justicia argentina, que debe ser un refugio de integridad y equidad para todos los ciudadanos.

Cambio Propuesto para el Consejo de la Magistratura

El magistrado presentó un proyecto para reformar la selección de jueces, que incluye un examen general y una revisión de las entrevistas personales para limitar la discrecionalidad. «No se puede seguir eligiendo a los jueces a puerta cerrada», enfatizó Lorenzetti, urgiendo la necesidad de un debate público transparente.

La Urgencia de la Reforma

Apuntando a la importancia de una rápida reforma, Lorenzetti comentó que el tiempo corre, ya que muchos miembros del Consejo de la Magistratura podrían ver expirar sus mandatos en octubre. La falta de acción podría llevar a la perdida de oportunidades para mejorar el sistema.

El Futuro de la Corte y la Justicia en Argentina

Respecto a la reciente propuesta del Gobierno de enviar nuevos candidatos al Senado, Lorenzetti indicó que la integración de la Corte Suprema es una responsabilidad del presidente, pero la política debe ser transparente y consensuada. «La ciudadanía debe comprender cómo se toman estas decisiones, ya que están en juego los principios del Estado de derecho», concluyó.