Sin ratas y con gimnasia: las últimas horas del crucero del hantavirus antes de llegar a Canarias

El Crucero MV Hondius Atraviesa un Viaje Inesperado: Pasajeros Comparten su Experiencia

Mientras el MV Hondius se dirige sin rumbo a las Islas Canarias, los pasajeros viven una experiencia que dista mucho de lo que habían anticipado. Las redes sociales se llenan de imágenes y relatos sobre la singular travesía.

Un Crucero lleno de Sorpresas El MV Hondius, conocido como el «crucero del hantavirus», aún no ha llegado a su destino. Con casi 40 días a bordo, los pasajeros enfrentan una espera prolongada, pero tratan de aprovechar al máximo cada momento. Se comparten momentos de cine, ejercicios y deliciosa comida, mientras que delfines nadan cerca de la embarcación, ofreciendo un toque mágico a la travesía.

Influencers en el Barco: Relatos de la Convivencia Entre los pasajeros se encuentran varios influencers y vloggers que, tras el susto inicial, han comenzado a compartir sus vivencias en línea. Muchos han publicado videos para desmentir rumores alarmantes sobre la situación a bordo.

Carnet de Viaje: Lo Que Dicen los Pasajeros Uno de los influencers, Ibn Hattuta, conocido por su enfoque en la exploración, grabó un mensaje asegurando que no hay ratas en el barco y que la tripulación no ha encubierto ninguna situación. «La realidad es bastante tranquila», asegura. A pesar de algunos casos de contagio, el ambiente se considera seguro, sin aislamiento ni síntomas entre los pasajeros.

Medidas de Seguridad: Un Viaje Controlado Las rutinas a bordo incluyen distanciamiento social, uso de mascarillas y desinfección constante. «Es un crucero normal con un toque de precaución», comenta Ibn Hattuta. A pesar de las incertidumbres, los pasajeros disfrutan de sus actividades diarias y la atención constante del personal.

Momentos de Esperanza en el Mar Aquí, la naturaleza también juega su parte. Un usuario en redes compartió imágenes de delfines Risso que acompañaron al barco, mientras otro describió el misterioso fenómeno de luces verdes durante el atardecer. «Fue un guiño del destino», escribió, buscando compartir un momento positivo en medio de la adversidad.

Desmentidos y Reacciones en Redes Se han circulado rumores erróneos, incluso un video que generó confusión sobre la causa de una de las muertes a bordo. Un pasajero desmintió que la tripulación ocultara información, aclarando que los comunicados se basaban en opiniones de personal médico del barco. La respuesta ha sido clara: no se trata de una nueva pandemia.

Una Comunicación Tranquila Algunos pasajeros prefieren el silencio, mientras otros, como el vlogger Jake Rosmarin, han optado por transmitir mensajes de optimismo. «Cada día que pasa nos acerca más a la solución», publicó en su cuenta, transmitiendo una sensación de esperanza al público.