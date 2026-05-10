Aves rescatadas del tráfico ilegal regresan a su hábitat en Mendoza

La reciente jornada de liberación en Mendoza resalta la vital relevancia de la educación ambiental en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna. Las autoridades recordaron la importancia de proteger nuestra biodiversidad y poner fin a la compra de mascotas silvestres.

En un emotivo evento, autoridades y ciudadanos se unieron para resaltar el papel que juega la educación ambiental en la lucha contra la demanda de mascotas silvestres. «Comprar aves de origen ilegal alimenta un ciclo de crueldad que amenaza la supervivencia de especies locales. La responsabilidad ciudadana es esencial para denunciar la venta prohibida y proteger nuestro patrimonio natural», afirmaron los funcionarios.

Aves Liberadas: Un Paso Adicional contra el Tráfico Ilegal

El proceso de rehabilitación fue meticuloso, requiriendo la colaboración de veterinarios y expertos en comportamiento animal. Cada ave pasó por una rigurosa etapa de cuarentena, donde se evaluó su salud y habilidad para alimentarse por sí misma. Solo las aves completamente sanas y capacitadas para sobrevivir fueron elegidas para regresar a su hábitat natural.

Las operaciones de rescate previas resultaron esenciales para desmantelar varios puntos de acopio y comercialización en la región. Gracias a denuncias anónimas y al esfuerzo de la Policía Rural, se logró confiscar numerosas especies autóctonas en peligro. «Estas acciones buscan no solo salvar vidas individuales, sino también preservar el equilibrio ecológico que estas aves sostienen en sus ecosistemas», destacaron las autoridades provinciales.

Finalmente, el cielo de Mendoza se llenó de vida con el regreso de las aves a sus rutas migratorias y terrenos de anidación. «Este evento simboliza un recordatorio de que la lucha contra el tráfico de fauna debe ser continua”, afirmaron. “Con estas nuevas libertades, Mendoza reitera su compromiso con el respeto por la vida silvestre y la protección activa de su rica fauna regional».

¿Te apasiona la vida al aire libre y la naturaleza?

Recibe las mejores actualizaciones sobre naturaleza directamente en tu correo.

Suscríbete gratis al newsletter.