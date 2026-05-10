EE. UU. afirma que frágil tregua con Irán se mantiene mientras espera respuesta a nueva propuesta de alto al fuego

El delicado cese al fuego entre Estados Unidos e Irán se mantiene por ahora, mientras la situación en el Golfo Pérsico se intensifica. Estados Unidos ha realizado ataques a buques iraníes, mientras que Bahréin arresta a numerosas personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.

El viernes, múltiples ataques reiniciaron la controversia sobre el alto al fuego de un mes que Washington asegura sigue vigente. Actualmente, EE. UU. está a la espera de la respuesta de Irán a su propuesta de acuerdo, que busca reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y frenar el polémico programa nuclear de Teherán.

Acciones militares de EE. UU. en el Golfo

Las fuerzas militares estadounidenses informaron que destruyeron dos petroleros iraníes que intentaban evadir un bloqueo naval establecido por EE. UU., el cual responde a las acciones continuas de Irán en la región. La Central Command de EE. UU. difundió un video donde se ve a un caza estadounidense impactando los smokestacks de los buques el viernes, tras un episodio anterior donde un jet militar había inutilizado el timón de otro tanquero en una maniobra evasiva.

Declaraciones y advertencias del presidente Trump

A pesar de los ataques recientes, el presidente Donald Trump ha insistido en que el alto al fuego se mantiene. También reiteró sus amenazas de reanudar bombardeos a gran escala si Irán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, prometiendo una intensificación en las acciones militares.

Bahréin arresta a presuntos cómplices de la Guardia Revolucionaria

Por su parte, Bahréin ha detenido a 41 individuos acusados de estar relacionados con la Guardia Revolucionaria de Irán. El ministerio del Interior del país comunicó que se están llevando a cabo investigaciones para tomar más medidas contra quienes estén vinculados a este grupo. Desde el inicio del conflicto con Irán el 28 de febrero, Bahréin ha arrestado a numerosos ciudadanos supuestamente ligados a la República Islámica.

Contexto en Bahréin

Con una monarquía sunnita a la cabeza y una población mayoritariamente chiita, Bahréin ha sido acusado por organismos de derechos humanos de utilizar el conflicto para reprimir la disidencia interna, especialmente debido a la presencia de la Quinta Flota de EE. UU. en su territorio.

Diplomacia mundial en momentos de crisis

En medio de la tensión, se han intensificado los esfuerzos diplomáticos a nivel global. La ministra de Relaciones Exteriores de Rusia, junto con Arabia Saudita, ha expresado la necesidad de continuar las negociaciones hacia un acuerdo sostenible y duradero. Asimismo, los máximos diplomáticos de Egipto y Qatar coincidieron en que la diplomacia es el único camino viable.

Reacción iraní a los ataques

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, criticó los recientes ataques de EE. UU., sugiriendo que el país ha optado por aventuras militares en momentos clave para la diplomacia. En redes sociales, Araghchi destacó que, contrariamente a las afirmaciones de la CIA, las capacidades de Irán son mucho mayores de lo reportado.

«Cada vez que se presenta una solución diplomática, EE. UU. elige la aventura militar. Los iraníes nunca se someterán a la presión», advirtió, subrayando la confianza de Irán en China para apoyar una nueva estructura regional post-conflicto.