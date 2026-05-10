Apoyo Urgente para Priscila: Campaña Solidaria en Comodoro

Una adolescente de 14 años necesita una cirugía urgente y su comunidad se une para recaudar 35 millones de pesos antes del 16 de mayo. ¡Tu apoyo puede hacer la diferencia!

Priscila, una valiente adolescente de 14 años de Comodoro Rivadavia, enfrenta una difícil batalla contra la doble escoliosis y necesita someterse a una cirugía esencial. La intervención médica está programada para el próximo 16 de mayo, y su familia se encuentra en una cruzada para reunir 35 millones de pesos.

Un Esfuerzo Comunitario Impresionante

Familiares, amigos y vecinos han lanzado una campaña solidaria que busca el apoyo de toda la comunidad. «Desde enero estamos organizando diversas actividades para recaudar fondos», explicó su amiga Bárbara, quien se ha convertido en un pilar del esfuerzo. “Estamos vendiendo empanadas, pollo a la parrilla, sorrentinos y más para sumar cada peso necesario”.

La Emergencia de la Situación

La magnitud del costo médico ha llevado a la familia a abrir una colecta solidaria en diferentes puntos de la ciudad. Como muestra de agradecimiento, ofrecen pequeños regalos y stickers a quienes decidan colaborar con Priscila.

El costo de la cirugía no solo es elevado, sino que puede aumentar dependiendo de la evolución clínica de la joven y la posible necesidad de futuras intervenciones.

Importancia de la Intervención Oportuna

Los amigos y familiares de Priscila enfatizan la urgencia de realizar la operación lo antes posible, dada la etapa de crecimiento en la que se encuentra. «Una cirugía rápida garantiza una recuperación más eficaz y menos dolor», reflexionaron.

Una Luchadora por Naturaleza

Priscila no es solo una paciente; es una joven activa y deportista que ha practicado gimnasia y natación incluso antes de recibir su diagnóstico. «Es realmente fuerte, y estamos seguros de que esta cirugía mejorará considerablemente su calidad de vida», afirmaron quienes la conocen y apoyan.

Un Llamado a la Solidarity

La campaña sigue en marcha y todos están invitados a unirse a este esfuerzo por ayudar a Priscila a conseguir los recursos necesarios para su intervención vital antes de la fecha límite. La comunidad de Comodoro Rivadavia se une en un acto de solidaridad que puede cambiar la vida de esta joven luchadora.