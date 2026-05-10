Manuel Adorni bajo la lupa: la Justicia indaga sus transacciones en criptomonedas

La Justicia abre una nueva dimensión en el caso de Manuel Adorni, explorando transacciones de dinero digital que podrían complicar aún más su situación en la causa por enriquecimiento ilícito.

Recientes desarrollos en la investigación han revelado movimientos de criptomonedas que generan inquietud entre los fiscales encargados del caso, quienes buscan esclarecer la situación financiera del jefe de Gabinete.

La Indagatoria en Curso

El fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado información detallada de diversas plataformas digitales. A medida que llegan las respuestas, los investigadores analizan los datos en busca de irregularidades.

Movimientos Detectados

Se ha informado sobre movimientos de monto “menores” al compararlos con cifras en efectivo que constan en el expediente. Existe la posibilidad de ampliar esta información a través de un análisis de trazabilidad.

Declaración Jurada y Secretos Financieros

Los movimientos en criptomonedas deberían haberse incluido en la declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción, pero no aparecen documentados.

Acceso a Información Bancaria

Hace un mes, se levantó el secreto bancario del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, a pedido del fiscal. Esto permitirá acceder a un panorama más amplio sobre las cuentas bancarias y otros productos financieros asociados a ellos.

Buscando Rastrear los Fondos

La investigación se centra en identificar posibles cuentas en billeteras digitales y otros mecanismos de inversión. En este marco, el fiscal ha solicitado información a exchanges de criptomonedas como Binance y Satoshi Tango.

Documentación Pendiente

Aún se espera documentación de otras billeteras y agentes del sistema cripto para completar el análisis de las transacciones relacionadas con Adorni.

Antecedentes de los Movimientos Financieros

Hasta ahora, las pruebas sobre el uso de dinero eran principalmente en efectivo. Testimonios recientes indican que Adorni pagó cerca de 245 mil dólares en efectivo por trabajos en su propiedad, sin contar con la emisión de facturas.

Compras Bajo la Lupa

La declaración de un testigo reveló que la compra de un departamento en Caballito fue realizada por 230 mil dólares en escritura y un pago adicional de 65 mil dólares fuera de la misma. Se investiga si sus gastos son coherentes con sus ingresos declarados.

Gastos de Alto Valor

Los investigadores han detectado gastos significativos, como un viaje al Caribe donde se gastaron casi 9000 dólares en efectivo. Otros pagamentos importantes incluyen 5000 dólares para ingresar a un country y 6000 dólares para un viaje a Madrid por parte de Angeletti.