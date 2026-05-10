Duelo clave: Argentinos Juniors vs. Lanús en los octavos del Apertura

En un emocionante cruce de eliminación directa, Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan en el estadio Diego Armando Maradona, con la mirada puesta en avanzar a la siguiente etapa del Torneo Apertura. El ganador se medirá contra el triunfador del duelo Boca Juniors-Huracán.

El partido promete ser un espectáculo, ya que ambos equipos llegan con grandes expectativas y necesidades urgentes. Argentinos, después de una temporada irregular, aspira a un buen cierre, mientras que Lanús intenta recuperarse de una dura derrota en el ámbito internacional.

Un Argentinos Juniors con Sed de triunfo

Los dirigidos por Nicolás Diez finalizan la fase de grupos en una posición favorable, aunque con un gusto amargo tras su eliminación de la Copa Argentina y la Libertadores. Ahora, el Bicho buscará asegurar al menos un lugar entre los mejores ocho del certamen nacional y luchar por el trofeo.

La Última Presentación

Aunque Argentinos ha tenido un rendimiento sólido en las últimas semanas con seis victorias en ocho partidos, su última derrota ante Gimnasia ha generado algunas dudas. Sin embargo, el equipo llega con la moral en alto y con ganas de superar al Granate.

Lanús en Busca de Redención

El Granate, por su parte, se ubica en una situación complicada después de haber sido goleado 4-0 por Always Ready en su reciente participación en la Libertadores. Estos hechos obligan a Lanús a mostrar carácter y determinación para no caer en otra derrota que pueda complicar aún más su actualidad.

La Cadencia de Resultados

Con un quinto lugar en la Zona A y algunas diferencias con Independiente, Lanús necesita cambiar su inercia. La presión está en alza, especialmente tras una derrota en su último encuentro en La Plata. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino enfrentan esta situación como una prueba de resiliencia.

Detalles del Encuentro

En caso de empate tras los 90 minutos, se jugarán dos tiempos extras. De persistir la igualdad, el destino se definirá por penales. La expectativa es alta, y el equipo que avance a cuartos de final ya tiene su próximo rival prácticamente decidido, dependiendo del resultado en la Bombonera.

Formación y Árbitro

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Transmisión: TNT Sports

EN JUEGO: Argentinos Juniors vs. Lanús

Próximos Partidos:

15:00 – Rosario Central vs. Independiente

17:00 – Estudiantes LP vs. Racing

19:00 – River vs. San Lorenzo

21:30 – Vélez vs. Gimnasia LP