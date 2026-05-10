Hantavirus: ¿Por qué los cruceros son un foco de infecciones?

Las autoridades investigan una inusual transmisión de hantavirus entre pasajeros del MV Hondius, mientras se mantiene la seguridad general.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comenzado a indagar sobre una extraña aparición de hantavirus a bordo del crucero holandés MV Hondius, donde se han reportado tres muertes desde su salida.

Detalles del caso a bordo del MV Hondius

La embarcación, que partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril con 147 personas, ha recorrido áreas remotas del Atlántico Sur, incluida la Antártida. El 2 de mayo, la OMS recibió reportes sobre varios casos de enfermedad respiratoria aguda grave en el barco.

Ese día, se confirmó en Sudáfrica que uno de los pacientes en cuidados intensivos era portador del hantavirus. Hasta el momento, se han registrado ocho casos en total, cinco confirmados y tres sospechosos.

Situación actual y respuesta sanitaria

El MV Hondius se encontraba anclado cerca de Cabo Verde hasta el 6 de mayo, antes de continuar su viaje. Las autoridades locales cepillaron la capacidad del país para manejar la situación sanitaria debido a limitaciones en infraestructura.

El Ministerio de Sanidad español ha programado la llegada de la embarcación a las Islas Canarias el próximo fin de semana, bajo principios humanitarios. Pasajeros con síntomas han sido desincorporados, mientras que el resto se encuentra asintomático.

Controversias y reacciones políticas

El presidente del gobierno de Canarias se opuso a la llegada de la nave, sugiriendo que la repatriación podría llevarse a cabo desde Cabo Verde en lugar de las islas. Este episodio ha reabierto el debate sobre la seguridad de los cruceros como entornos para la salud pública.

Análisis de la transmisión del hantavirus

La infectóloga Elba Lemos enfatiza que todavía se necesita información adicional para determinar si la transmisión ocurrió a bordo del barco o si los pasajeros ya estaban infectados antes de embarcar. A pesar de que la OMS menciona que el riesgo para el público es bajo, se han creado alertas ante la eventualidad de una transmisión en campos reducidos.

El hantavirus, generalmente transmitido por roedores silvestres, se presenta en varias cepas, siendo la andina la que podría permitir contagio humano. Esto ha llevado a clasificar la situación actual como atípica, ya que este tipo de contagio se asocia generalmente a ambientes rurales y no a un crucero.

Perspectivas sobre el futuro de los cruceros

La infectóloga concluye que, aunque los cruceros presentan riesgos, los protocolos sanitarios actuales han mejorado en comparación con épocas anteriores. Sin embargo, es vital que las operaciones sigan bajo un estricto control para garantizar el bienestar de pasajeros y tripulación.