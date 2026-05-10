Jubilados de Pemex y CFE organizan protestas contra recortes a pensiones doradas

Más de 20 mil jubilados se preparan para una serie de manifestaciones en respuesta a drásticas reducciones en sus pensiones, afirmando que estas modificaciones son injustas y retroactivas.

Jubilados de entidades como Pemex y CFE se alzan en protesta en Tampico y la Ciudad de México, exigiendo la detención de los recortes que impactan sus ingresos de manera severa. Las movilizaciones buscan visibilizar su malestar ante la reducción de pensiones, que abarcan entre un 30% y 70%, alcanzando descuentos de hasta 32 mil pesos por catorcena.

Las Razones Detrás de las Protestas

Los manifestantes explican que estas afectaciones son consecuencia de la aplicación retroactiva de una reforma al artículo 127 constitucional. Aseguran que este cambio es contrario a los acuerdos previamente ratificados ante las autoridades laborales, lo que genera un marco de incertidumbre en sus derechos contractuales.

De los más de 20 mil afectados, cerca de 2 mil son exempleados de Pemex que habitan en la zona sur de Tamaulipas, indicó José Luis Noriega Medina, secretario general de la Sección 11 de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Por su parte, en la división Golfo-Centro de CFE, se reportan 200 jubilados afectados, según Gerardo Valdés Saucedo, líder del movimiento de jubilados de confianza de la CFE.

Detalles de las Movilizaciones

La primera manifestación en Tampico se llevará a cabo el 15 de mayo a las 8:30 horas, con punto de reunión en el edificio de la CFE ubicado en calle Tamaulipas 301 oriente. Desde allí, se dirigirá hacia la sede de la Gerencia Zona Norte de Pemex.

Asimismo, está prevista una segunda marcha nacional para el 25 de mayo en Ciudad de México, donde se anticipa la participación de miles de jubilados afectados por las reducciones. Los organizadores subrayan que las pensiones no son un regalo, sino un reconocimiento por años de trabajo y esfuerzo: “No son pensiones doradas, es trabajo digno”.

Continuidad en las Protestas

Las acciones de protesta comenzaron el 27 de abril y seguirán hasta que se reconozcan sus derechos. Los grupos organizadores han manifestado su intención de continuar con sus movilizaciones y acciones hasta que se detengan los descuentos y se respete lo acordado ante juntas federales de conciliación.

Los jubilados demandan un reconocimiento a su lucha por el respeto a sus derechos contractuales y la garantía de una pensión que refleje sus años de dedicación y trabajo.