Luis Juez y su cláusula clave en la alianza con Milei en Córdoba

La colaboración política entre Luis Juez y La Libertad Avanza muestra su fortaleza en Córdoba. Sin embargo, persiste una incógnita: ¿realmente están listos para competir por el poder provincial o podrían optar por un acuerdo con el peronismo?

El mensaje de Juez en el evento del Frente Cívico brindó un claro panorama del momento actual. Los seguidores del juecismo interpretan que su discurso no solo fue un llamado a la unidad, sino también una advertencia hacia sus aliados libertarios—en particular, aquellos alineados con Karina Milei.

La Advertencia de Juez a sus Aliados

El líder del Frente Cívico reafirmó su compromiso político con La Libertad Avanza, declarando: «tenemos un acuerdo y un compromiso que vamos a honrar«. Pero detrás de este mensaje se halla una condición esencial para Juez: la meta de ganar la provincia y acabar con tres décadas de predominio del PJ.

Los Retos del Juecismo

A pesar del ambiente de colaboración, las tensiones no se hicieron esperar. El ministro Miguel Siciliano, representante del llaryorismo, acusó a Juez de comprometer sus principios por buscar aceptación en el espacio de Milei. La respuesta del juecismo: las críticas del oficialismo son parte de una campaña “salvaje”.

Perspectivas y Dudas Internas

Más allá del cruce con el peronismo, el mensaje del Frente Cívico refleja una intranquilidad perspicaz sobre las verdaderas intenciones de la conducción libertaria. ¿Están comprometidos a luchar por la provincia o se aproximará un acuerdo con Martín Llaryora que mantenga el status quo?

Un Encuentro Polémico

Circulan rumores en el ámbito político cordobés sobre una reunión entre Juez y Karina Milei, aunque su entorno lo niega. Esta charla, si ocurrió, podría haber sido un intento por garantizar el deseo de la conducción libertaria de disputarle a Córdoba al PJ. Este recuerdo pesa sobre Juez, quien busca no repetir errores del pasado.

Condiciones Claras para la Alianza

El senador ha dejado claro que la alianza con La Libertad Avanza solo tendrá sentido si existe un compromiso genuino por recuperar el control provincial en 2027. La incertidumbre persiste: ¿la conducción libertaria realmente desea ganar Córdoba? Algunos adherentes resaltan el rol activo de Gabriel Bornoroni, aunque la decisión final aún reside en la Casa Rosada.

Una Decisión Crítica

“Nosotros queremos ganar el año que viene”, reiteró Juez, estableciendo una línea demarcatoria respecto a cualquier alternativa de entendimiento con el peronismo provincial.

Desarrollo Político en la Comunidad

En otro contexto, el concejal Martín Juez ha pedido rechazar un proyecto de Javier Milei relacionado con leyes de discapacidad. Esta presión llega al Senado, donde Luis Juez tendrá un papel crucial en la toma de decisiones.

Además, el jefe del bloque en la Unicameral, Walter Nostrala, criticó la imputación de personal a cargo de Apross, desafiando la aparente impunidad de los funcionarios responsables del incendio en abril de 2025.

“La Justicia de Córdoba ha fallado nuevamente, y lo que queda claro es que hay intentos de encubrir lo que realmente sucedió”, añadió Nostrala en un discurso contundente.