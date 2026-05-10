Putin Asegura que el Conflicto con Ucrania Está Próximo a Concluir

El presidente ruso Vladimir Putin declaró que el conflicto en Ucrania podría estar llegando a su fin, justo después de un desfile militar en Moscú que se llevó a cabo en un ambiente marcado por la cautela y la tensión geopolítica.

Un Anuncio en Medio de Celebraciones El mandatario hizo estas declaraciones tras un desfile militar atípico en la Plaza Roja, donde condenó el apoyo occidental a Ucrania y afirmó que la «operación militar especial» se está concretando.

Un Desfile Bajo Medidas de Seguridad Estrictas

A diferencia de años anteriores, la conmemoración del Día de la Victoria careció de la habitual exhibición de tanques y misiles. Esta modificación se debió a preocupaciones de seguridad ante posibles ataques con drones provenientes de Ucrania.

El Contexto de los Comentarios de Putin

Poco después de la celebración, Putin utilizó su discurso para justificar la invasión, describiendo a Ucrania como una «fuerza agresiva» respaldada por la OTAN. En su conferencia de prensa, reiteró que los intentos de Occidente por avivar el conflicto están en curso: «Creo que la cuestión está llegando a su fin, pero es un asunto serio».

Gestos hacia un posible acuerdo de paz

Putin manifestó su disposición a negociar un acuerdo duradero con Ucrania, destacando que se reuniría con el presidente Volodymyr Zelensky solo cuando se alcanzaran un tratado de paz sólido. «Solo será viable una vez que se firmen los acuerdos finales», comentó.

Intercambio de Prisioneros y Relaciones Internacionales

En el marco del alto al fuego mediado por Estados Unidos, se acordó un intercambio de 1.000 prisioneros entre ambas naciones, aunque Putin señaló que aún no han tenido noticias concretas de Ucrania al respecto. El presidente ruso también expresó su intención de trabajar en nuevos acuerdos de seguridad para Europa, identificando al excanciller alemán Gerhard Schröder como su socio preferido en estas negociaciones, a pesar de la controversia que lo rodea.

Un Desfile Sin Comparación

Este evento marcó un hito, pues por primera vez en casi dos décadas no se presentó ningún equipo militar en el desfile, que tradicionalmente sirve como un escaparate del poderío militar ruso. Además, la cobertura mediática fue escasa, con muchos periodistas internacionales sin acceso al evento.