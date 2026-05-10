Patricia Bullrich y Karina Milei chocan por el caso Adorni: Aumenta la tensión en el Gobierno

La tensión dentro del Gobierno argentino se intensifica, no por cuestiones económicas, sino por las revelaciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni. Mientras la presión aumenta para que explique sus gastos, las figuras políticas se dividen en este nuevo campo de batalla.

En el último tiempo, el conflicto en La Libertad Avanza ha virado hacia denuncias sobre el patrimonio de Manuel Adorni, lo que ha generado un clima de incertidumbre político. Patricia Bullrich ha decidido tomar la delantera al exigir una declaración jurada anticipada de Adorni, lo que ha desencadenado un choque directo con Karina Milei, su principal defensora.

Bullrich exige claridad en el patrimonio de Adorni

La presión sobre Adorni no solo tiene repercusiones judiciales, sino que también podría afectar la imagen del Gobierno entre los votantes de la Ciudad de Buenos Aires, donde el funcionario ha cultivado su apoyo. Bullrich no se detiene ahí; su exigencia ha sido interpretada por muchos como un ataque hacia uno de los aliados más cercanos a Milei, en un contexto de gran vulnerabilidad para el oficialismo.

Por su parte, Adorni ha optado por mantenerse en silencio acerca de su patrimonio. Fuentes cercanas al funcionario han indicado que su equipo legal está trabajando en una reconstrucción detallada de sus gastos antes de presentar cualquier documentación.

La rivalidad entre Bullrich y Karina Milei

La relación entre Bullrich y Karina Milei ha mostrado signos de tensión desde hace tiempo, trascendiendo las diferencias de estilo hacia una lucha más profunda por el poder dentro del oficialismo. Bullrich no se siente cómoda con la influencia que ejerce Milei, y ha señalado su contribución significativa durante los momentos más críticos del Gobierno. La situación se ha visto agravada por maniobras internas que buscan limitar su influencia.

Conflictos de poder y estrategias políticas

Las disputas no son solo a nivel personal, sino que se manifiestan también en cómo se gestionan las decisiones políticas y electorales. Bullrich ha presionado para tener mayor participación en la estructura de poder, mientras Karina Milei ha consolidado su estado, dejando a Bullrich en un papel cada vez más reducido.

La exigencia de que Adorni presente su declaración jurada usa como trasfondo una lucha por el control del electorado libertario, una estrategia para captar el respaldo más sólido del oficialismo y asegurar la relevancia política hacia el 2027.

Un momento crítico para el Gobierno

Este acto de Bullrich es visto como una declaración de guerra ante el círculo más cercano de Milei. Se interpreta como una forma de establecer límites en un Gobierno que atraviesa su crisis más profunda desde la llegada de Milei al poder. A medida que la situación se complica, cada movimiento político cobra mayor peso en la reconfiguración del espacio libertario dentro del panorama político nacional.