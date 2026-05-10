Alerta por fuertes vientos en AMBA y Costa Atlántica: pronóstico del fin de semana

La Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia enfrentan una intensa ciclogénesis que trae consigo un alerta amarilla por vientos severos. Las condiciones climáticas adversas prometen una jornada inestable.

Impacto en el día a día de los porteños

Este sábado 9 de mayo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá los efectos de fuertes vientos provenientes del sur, que oscilarán entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Además, se prevé un descenso significativo en las temperaturas, creando un ambiente notablemente fresco y variable.

Condiciones climáticas en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, los termómetros marcan una mínima de 7 grados y una máxima que apenas llegará a los 13. La mañana estuvo marcada por lluvias aisladas y se prevé que el viento persista durante todo el día, complicando aún más las actividades al aire libre.

La Costa Atlántica, en el ojo de la tormenta

En la Costa Atlántica de Buenos Aires, la situación es mucho más grave. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan ráfagas que puedan llegar hasta los 80 kilómetros por hora en localidades como Pinamar, Villa Gesell y Mar Chiquita. Este fenómeno pone en alerta a los residentes y turistas de la región.

Precauciones recomendadas

La alerta amarilla emitida por el SMN significa que existen posibles fenómenos que pueden causar riesgos o inconvenientes en la vida cotidiana. Se aconseja a la población que se mantenga informada y tome precauciones ante el riesgo de objetos voladores debido al fuerte viento.

Mejoras anticipadas para el domingo

Las condiciones comenzarán a mejorar el domingo, aunque el frío permanecerá. El cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados. Las ráfagas de viento seguirán siendo relevantes, alcanzando entre 42 y 50 km/h a lo largo del día.

Mirando hacia la próxima semana

La semana entrante promete un clima más estable. El lunes, el cielo estará parcialmente nublado con una mínima de 6 grados y una máxima de 19, sin probabilidades de lluvias en el AMBA. Un alivio para los porteños que esperan salir de esta situación climática complicada.