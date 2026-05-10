Carpinchos: El equipo cordobés que compite con los mejores en supercomputación

Un grupo de jóvenes talentos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ha logrado clasificar a la final del ASC Student Supercomputer Challenge (ASC26), uno de los concursos más prestigiosos del mundo en el ámbito de la supercomputación. Este hito los posiciona entre el 6% de los mejores del planeta.

La competencia, que reunirá a los 25 equipos finalistas, se llevará a cabo del 16 al 20 de mayo en la Universidad de Wuxi, en la provincia china de Jiangsu. Los estudiantes deberán optimizar sistemas y ejecutar aplicaciones científicas en entornos de alto rendimiento.

Triunfo en la Competencia Internacional

El equipo, denominado **Carpinchos**, fue formado en 2023 y ha participado en varios torneos internacionales, destacándose en el ascendente ámbito de la supercomputación. En una reciente competencia en Estados Unidos, lograron el tercer puesto, compartiendo el podio con destacados equipos de China y Finlandia.

Composición del Equipo

El grupo está conformado por estudiantes de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación (Famaf), con un notable 40% de participación femenina. Sus integrantes son:

Lara Kurtz, 26 años, becaria del Conicet.

Tomás Bazán, 27 años, becario de UNC Supercómputo.

Milagros Carabelos, 22 años.

Ignacio Facello, 23 años.

Javier Mercado Alcoba, 31 años.

El entrenador, Alejandro Ismael Silva, ha sido un pilar fundamental para el equipo desde sus inicios. “Cada competencia trae consigo nuevos desafíos que debemos superar, desde las reglas hasta el trabajo en equipo”, señala.

Apoyo Institucional y Preparativos

La participación en esta final fue posible gracias a patrocinadores como InPunto y TxPipe, así como al respaldo de Famaf y UNC Supercómputo. Milagros Carabelos expresó su entusiasmo: “China es una potencia en inteligencia artificial; estoy ansiosa por aprender en esta experiencia única.”

Dinámica de la Competencia

Durante la final, **Carpinchos** deberá ensamblar una supercomputadora y ejecutar aplicaciones científicas en cuatro días, enfrentando estrictas restricciones de consumo energético. Cada equipo competirá con el mismo hardware, lo que agrega un nivel de competencia técnica muy alto.

En la fase preliminar, los estudiantes se familiarizaron con diversas aplicaciones, entre ellas, HPL, que mide el rendimiento de supercomputadoras y modelos de inteligencia artificial, como World Model Action, que simula el resultado de acciones específicas.

Visibilidad y Diversidad en Tecnología

El equipo no solo destaca por sus logros técnicos, sino también por su composición. Con un 40% de mujeres, están contribuyendo a la creciente representación femenina en un campo tradicionalmente masculino. Milagros comenta: “Es vital que más mujeres se involucren en carreras tecnológicas. Mostrar que hay un lugar para nosotras en supercomputación es una meta importante.”

Un Camino Inspirador

El fervor y la dedicación del equipo reflejan no solo un compromiso con la excelencia, sino también un orgullo por representar a Argentina en un escenario global. Javier Mercado resalta la importancia de demostrar que el talento argentino tiene un lugar en la supercomputación internacional.

Sin duda, la participación de Carpinchos en este evento representa un avance no solo para sus integrantes, sino también para la educación pública en el país, abriendo nuevas puertas para futuras generaciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología.