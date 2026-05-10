Recortes en Nación y aumento del gasto en Provincias: la grieta fiscal que pone en riesgo el modelo

En un encuentro organizado por la revista de negocios Punto a Punto, el economista Osvaldo Giordano analizó la situación fiscal de Argentina y la preocupante ausencia de medidas en las provincias que podrían generar un nuevo desbalance financiero.

La Situación Actual del Gasto Público

Giordano, ex ministro de Finanzas de Córdoba y director del IERAL de Fundación Mediterránea, destacó que, entre 2004 y 2023, el gasto público consolidado en Argentina había crecido cerca de 15 puntos del PIB. Este aumento se financió a través de subsidios y una expansión descontrolada de la administración pública.

Un Ajuste Nacional pero Provincial Desatendido

El ajuste fiscal implementado por el gobierno de Javier Milei en 2024 se realizó a una velocidad sorprendente, logrando un equilibrio fiscal que durante años se había visto como inalcanzable. Sin embargo, según Giordano, este ajuste solo ha recuperado la mitad del aumento en el gasto anterior. Afirmó que todavía quedan siete puntos del PIB en gastos que el Estado debe afrontar.

Desigualdad en la Disciplina Fiscal

Mientras las cuentas nacionales se estabilizan, Giordano enfatizó que muchas provincias han comenzado a elevar sus niveles de gasto nuevamente. Este fenómeno se agrava con la proximidad de las elecciones, donde es común observar un aumento del gasto gubernamental.

El Riesgo de un Colapso Sistémico

Giordano recordó la crisis de 2001, indicando que el desequilibrio en las provincias fue uno de los factores clave que desencadenaron ese colapso. En ese sentido, si varias provincias continúan con políticas de gasto irresponsables, podría desencadenarse un problema que afecte la economía nacional en su conjunto.

La Necesidad de Reformas Impositivas

El economista también abordó la discusión sobre los impuestos, argumentando que los tributos distorsivos representan una carga de más de siete puntos del PIB que limita la competitividad del sector productivo. Giordano sugirió que se necesita una reforma profunda en el sistema impositivo para eliminar trabas y facilitar el crecimiento.

La Coordinación como Clave Para el Futuro

Ante el complejo panorama, Giordano propuso un cambio de paradigma que promueva la colaboración entre las distintas esferas gubernamentales. La fusión de impuestos como ingresos brutos e IVA podría ser un paso hacia un sistema más eficiente y menos oneroso para los productores.

Reformas Estructurales y la Oportunidad del Crédito

Además de las reformas fiscales, Giordano destacó la necesidad de mejorar la oferta crediticia del sistema financiero. El crecimiento del sector no se ha traducido en préstamos al ámbito productivo, lo que limita aún más el desarrollo económico. Establecer un entorno que favorezca el acceso al crédito será esencial para activar la economía.

Enfrentando Inquietudes Sociales

El consultor político Luis Dall´Aglio también brindó su perspectiva sobre la caída en la imagen del presidente Milei y el descontento generalizado entre la población. Según encuestas recientes, dos de cada tres argentinos consideran que la inflación no va a disminuir en el futuro cercano.