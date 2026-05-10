La Feria del Libro: Espejo de nuestra identidad argentina

La icónica Feria del Libro de Buenos Aires celebra su 50ª edición, demostrando una vez más su impacto inigualable en la comunicación cultural, tanto en el ámbito físico como virtual.

Desde su entrada, los visitantes se ven cautivados por escenas inesperadas, como la manifestación de activistas veganos, que, usando máscaras de Anonymous, proyectan imágenes que alertan sobre la violencia hacia los animales. Tal vez llegaron demasiado pronto, pero su presencia es un testamento del ambiente vibrante que rodea la feria.

Un Encuentro de Ideas y Diversidad

Con un eclecticismo asombroso, la feria reúne a participantes de todas las edades en un entorno civilizado, aunque no exento de momentos sorprendentes, como el pogo espontáneo que Guillermo Moreno protagonizó junto a sus seguidores tras presentar su biografía.

Contrastes y Conflictos en la Inauguración

Las controversias son un clásico en las inauguraciones. Este año, las críticas arremetieron contra el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes, a pesar de llegar con grupos numerosos de seguidores, dejaron la carpa casi vacía justo cuando comenzaba un coloquio con escritores.

El Caos y la Pasión de la Feria del Libro

La Feria del Libro es una celebración ruidosa y enérgica. Voces disímiles compiten por la atención, con música a todo volumen y danzas folklóricas que estallan en el aire. En medio de este torbellino, se encuentran tanto grandes editoriales en stands imponentes, como pequeños sellos editoriales que luchan por su visibilidad.

Recuerdos del Pasado y Luchas del Presente

En honor al quincuagésimo aniversario del inicio de la última dictadura militar en Argentina, un pabellón presenta la exposición “Instrucciones para destruir bibliotecas”. Esta muestra revela la represión sufrida por autores y editores, subrayando que la censura no solo buscaba destruir cuerpos, sino también borrar el pensamiento crítico.

La represión fue especialmente severa contra pequeños sellos editoriales que se comprometían con el debate. Muchos de sus fundadores, como Daniel Divinsky y Kuki Miller de Ediciones de la Flor, sufrieron encarcelamientos. Hoy, enfrentan el cierre de su editorial después de seis décadas de actividad. “El mundo editorial está ahora dominado por grandes oligopolios,” explica Miller.

El Desafío del Mercado Editorial Actual

Sin la violencia de la dictadura, el mercado editorial ha encontrado otras maneras de ahogar voces. Las editoriales transnacionales, al centrarse en los éxitos de ventas masivas, han empobrecido la oferta literaria, sacrificando la diversidad. Las pequeñas editoriales y sus obras menos promocionadas quedan en el olvido, opacadas por un deluge de novedades internacionales que el público, con su consumo reprimido, no puede absorber.

Editorial Tinkui, basándose en El infinito en un junco de Irene Vallejo, ha lanzado El infinito en un juego, un mazo de naipes que narra la historia de la escritura a lo largo de los siglos, celebrando su democratización frente a las élites.

Un Eco de la Biblioclastia

La quema de libros y la persecución de autores resuenan en la historia de regímenes autoritarios. En las cartas del juego, se expresa que “la biblioclastia busca borrar la memoria cultural.”

Hoy, sin necesidad de arder libros, el mercado editorial también invisibiliza a muchos autores. Como advierte otro naipe: “Los libros que nadie lee desaparecen silenciosamente.”