Del Fin del Mundo a las Islas Canarias: El Crucero del Hantavirus y su Cadena de Contagios

En un giro inesperado, lo que debía ser una tranquila travesía en el MV Hondius se ha transformado en una auténtica odisea tras la aparición de un brote de hantavirus. Después de zarpar de Ushuaia el 1° de abril, el buque tiene previsto llegar a las Islas Canarias este domingo.

Operativo Especial en el Horizonte

El MV Hondius no atracará en el puerto de Granadilla de Tenerife; en cambio, permanecerá fondeado cerca de la costa. Un operativo especial comenzará para desembarcar a los pasajeros en lanchas, llevándolos a una zona aislada. Desde allí, se coordinarán vuelos de regreso a sus países de origen, incluso si presentan síntomas. A bordo se encuentran turistas de 23 nacionalidades diferentes, entre las que destaca un argentino.

Una Muestra Desgarradora de Vulnerabilidad

La pesadilla ha llegado a su fin para los 144 ocupantes del barco, entre pasajeros y tripulantes, que han soportado esta experiencia durante 39 días. Lamentablemente, tres personas han fallecido, dos de ellas en el mismo barco, y otras cuatro se encuentran internadas en hospitales de Sudáfrica, Países Bajos y Suiza. Hasta el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han confirmado seis casos de hantavirus, incluyendo a dos de los fallecidos, y otros dos casos están bajo investigación.

La Alarma Sanitaria se Extiende

Este brote de hantavirus ha generado preocupación global, y las autoridades de salud están monitoreando de cerca la situación. Los pasajeros que han estado en contacto con los afectados deben prestar atención a cualquier síntoma y seguir las recomendaciones de salud para evitar una mayor propagación del virus.