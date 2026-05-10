Desaparecen en Mar del Plata: Buscan a pareja cordobesa

Familiares de Melisa Martínez y Pablo Arévalo no tienen noticias de la pareja desde febrero, tras haber viajado a la ciudad costera para trabajar en la temporada de verano. La creciente angustia de sus seres queridos resalta la falta de respuestas.

Melisa Martínez y Pablo Arévalo dejaron de tener contacto con sus familiares hace más de seis meses después de trasladarse a Mar del Plata para encontrar empleo estacional. La incertidumbre sobre su paradero se acentúa, ya que sus seres queridos no logran comunicarse con ellos ni a través de llamadas ni mensajes.

A pesar de que los familiares intentaron presentar una denuncia en su Córdoba natal, se encontraron con obstáculos en el proceso. Según informaron, las autoridades locales les indicaron que debían realizar el trámite en Mar del Plata. Esto ha generado frustración entre quienes buscan respuestas sobre el paradero de la pareja.

Un viaje que se volvió incierto

Melisa y Pablo se habían mudado a la ciudad balnearia en busca de oportunidades laborales durante la temporada veraniega. Sin embargo, las últimas noticias fueron preocupantes: su familia no ha registrado actividad alguna en sus redes sociales y no han respondido a intentos de contacto.

Problemas previos generan alarma

La madre de Melisa, alarmada por la situación, se dirigió a las autoridades en Córdoba para denunciar la desaparición. Sin embargo, su intento de formalizar la denuncia no fue tomado en cuenta, lo que provocó reacciones de descontento por parte de la familia, que exige una rápida activación de la búsqueda.

El yerno de Melisa también aportó un dato inquietante: Pablo había tenido conflictos con una persona que lo había amenazado de muerte. Esta información intensifica la preocupación de la familia, dadas las circunstancias de la desaparición y su total falta de contacto.

Nuevas amenazas emergen en Mar del Plata

El 30 de abril, La Nación informó sobre intimidaciones en el comercio local, donde un comerciante fue amenazado por lo que se conoce como la «mafia china». La advertencia que recibió, «Si abrís el local, te matamos», refleja el clima de miedo que se vive en la ciudad entre algunos comerciantes, lo que añade otra dimensión a la preocupación familiar respecto a Melisa y Pablo.

Investigación en marcha

Las autoridades de Mar del Plata han comenzado a investigar la situación. A través de análisis de cámaras de seguridad en la zona, han logrado identificar a dos sospechosos relacionados con amenazas en el ámbito comercial. Sin embargo, aún no está claro si estos hechos están vinculados a la desaparición de la pareja.

La comunidad se mantiene atenta y unida en la búsqueda de Melisa y Pablo, esperando que las autoridades actúen con la urgencia que la situación requiere.