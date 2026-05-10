Putin Promises Victory en Ucrania y Critica a la OTAN en el Desfile Reducido de Moscú

Mientras el mundo observa, Moscú se prepara con intensas medidas de seguridad para la emblemática celebración del Día de la Victoria. Este año, la ceremonia adquiere una dimensión aún más significativa bajo el contexto actual de conflicto con Ucrania.

Previo al discurso del presidente ruso Vladimir Putin en la famosa Plaza Roja, las autoridades han reforzado la seguridad en la capital, anticipando posibles amenazas durante la conmemoración del triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Un alto el fuego de tres días, negociado por Estados Unidos, brinda un respiro momentáneo ante las tensiones de un posible ataque ucraniano durante los festejos. En su discurso, Putin se dirigió a cientos de militares y líderes internacionales, alegando que su país libra una «guerra justa» contra lo que describió como una «fuerza agresiva» respaldada por la OTAN.

Cambio Sorprendente en la Celebración

Con más de 25 años en el poder, Putin utiliza el Día de la Victoria, la festividad secular más importante de Rusia, no solo para mostrar el poderío militar del país, sino también para generar apoyo a la invasión de Ucrania, iniciada en 2022. Sin embargo, por primera vez en casi dos décadas, el desfile de este año se lleva a cabo sin tanques ni armamento pesado, manteniéndose solo el tradicional sobrevuelo de aviones de combate.

Razones Detrás del Formato Inusual

Funcionarios rusos argumentaron que el cambio se debe a la «situación operativa actual» y a la amenaza de ataques ucranianos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que se han implementado «medidas de seguridad adicionales».

Fallidos Acuerdos de Alto al Fuego

A pesar de la declaración de un alto al fuego unilateral por parte de Rusia, seguido por una tregua impuesta por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ambos bandos intercambiaron acusaciones sobre ataques continuos, sin que los acuerdos se concretaran.

El viernes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ambas naciones habían aceptado un alto al fuego temporal y el intercambio de prisioneros, sugiriendo que este podría ser «el principio del fin» del conflicto.

Respuestas de Zelensky y del Kremlin

Zelensky afirmó que las autoridades rusas «temen que drones puedan sobrevolar la Plaza Roja» y, en respuesta, emitió un decreto que cierra temporalmente el acceso aéreo para las celebraciones. Peskov calificó la medida de «broma tonta», reafirmando que Rusia no necesita permiso para celebrar su día de orgullo nacional.

Advertencias y Tensión en el Aire

A medida que se acercaba la celebración, Rusia advirtió que cualquier intento de interrumpir los eventos podría desencadenar un «ataque masivo de misiles sobre el centro de Kyiv». A su vez, el Ministerio de Defensa ruso instó a los ciudadanos y diplomáticos extranjeros a evacuar la ciudad, aunque la UE reafirmó su compromiso manteniéndose en la capital ucraniana.

Fortaleciendo el Orgullo Nacional

En un intento por afianzar el orgullo nacional, Putin se dirigió a los asistentes, recordando las inmensas pérdidas sufridas por la Unión Soviética durante la Guerra y proclamando que la victoria siempre será de Rusia. La celebración incluyó un video propagandístico resaltando los logros del ejército, que, curiosamente, presentó a soldados norcoreanos como parte de la colaboración militar con Rusia.

Un Desfile con Nuevas Restricciones

El evento, que se completó en apenas 45 minutos, estuvo marcado por restricciones en el acceso a internet móvil y servicios de mensajería en Moscú, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad pública. Estas medidas forman parte de un incremento en la censura y control sobre la actividad en línea, generando descontento entre la población.

Entre los dignatarios que asistieron a la conmemoración, se encontraron líderes de varias naciones, incluyendo a los presidentes de Malasia, Laos, Kazajistán, Uzbekistán y Bielorrusia, así como el primer ministro de Eslovaquia.