Resultados de la Quiniela del 9 de mayo: Nacional y Provincia

¡Descubre los Resultados de la Quiniela del 9 de Mayo!
El juego de la Quiniela sigue siendo un favorito entre los argentinos. Aquí te traemos los resultados más recientes, para que estés al tanto de los números ganadores y las emociones que trae este clásico de la suerte.
Resultados Quiniela Nacional del 9 de Mayo
Primer lugar: 9071
Estos son los 20 números sorteados:
1. 9071
2. 6755
3. 6382
4. 2074
5. 8561
6. 1261
7. 6237
8. 5437
9. 2483
10. 0690
11. 2369
12. 8771
13. 8470
14. 7781
15. 9271
16. 8433
17. 6466
18. 9398
19. 6431
20. 6229
Resultados Quiniela Provincial del 9 de Mayo
Primer lugar: 5548
A continuación, los 20 números sorteados:
1. 5548
2. 8491
3. 0829
4. 2297
5. 1371
6. 7239
7. 5060
8. 2196
9. 1433
10. 4351
11. 5404
12. 3156
13. 7308
14. 5042
15. 4939
16. 2711
17. 6484
18. 3528
19. 8688
20. 3564
Resultados Quiniela de la Primera Nacional del 9 de Mayo
Primer lugar: 6486
Los 20 números sorteados son los siguientes:
1. 6486
2. 2522
3. 7777
4. 4812
5. 5418
6. 4226
7. 2441
8. 0177
9. 8020
10. 5770
11. 5957
12. 5211
13. 4410
14. 4967
15. 4255
16. 3587
17. 6584
18. 4237
19. 4305
20. 2704
Resultados Quiniela de la Primera Provincial del 9 de Mayo
Primer lugar: 3477
Lista de los 20 números sorteados:
1. 3477
2. 1521
3. 0970
4. 6584
5. 1154
6. 2817
7. 9758
8. 6993
9. 4628
10. 7232
11. 0827
12. 5247
13. 6182
14. 0898
15. 5686
16. 7167
17. 2607
18. 3115
19. 2488
20. 7230
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 9 de Mayo
Primer lugar: 1769
Estos son los 20 números sorteados:
1. 1769
2. 0546
3. 0696
4. 5111
5. 0165
6. 3525
7. 5488
8. 9168
9. 8354
10. 7274
11. 2934
12. 6424
13. 2446
14. 7816
15. 9548
16. 8219
17. 2241
18. 0724
19. 0206
20. 5217
Resultados Quiniela Matutina Provincial del 9 de Mayo
Primer lugar: 8537
Los 20 números sorteados son:
1. 8537
2. 5025
3. 6611
4. 9275
5. 0806
6. 0748
7. 2428
8. 4605
9. 6373
10. 5424
11. 5474
12. 7659
13. 3554
14. 4310
15. 4456
16. 1785
17. 0471
18. 3440
19. 9270
20. 1270
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 9 de Mayo
Primer lugar: 4594
A continuación, los 20 números sorteados:
1. 4594
2. 8137
3. 3613
4. 4098
5. 2666
6. 2071
7. 7923
8. 9882
9. 2734
10. 6717
11. 1102
12. 6531
13. 3342
14. 4898
15. 2993
16. 1844
17. 7192
18. 4146
19. 0523
20. 5503
Resultados Quiniela Vespertina Provincial del 9 de Mayo
Primer lugar: 1530
Lista de los 20 números sorteados:
1. 1530
2. 2815
3. 9900
4. 9285
5. 6858
6. 1180
7. 9025
8. 6720
9. 2200
10. 1502
11. 8397
12. 4119
13. 3019
14. 8248
15. 1546
16. 8738
17. 3537
18. 2151
19. 9046
20. 5790
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 9 de Mayo
Primer lugar: 9560
A continuación, los 20 números sorteados:
1. 9560
2. 6010
3. 6934
4. 1284
5. 4047
6. 6049
7. 7133
8. 5444
9. 9022
10. 6050
11. 6763
12. 7557
13. 3743
14. 9103
15. 2047
16. 2610
17. 1947
18. 0242
19. 1677
20. 0277
Resultados Quiniela Nocturna Provincial del 9 de Mayo
Primer lugar: 7652
Lista de los 20 números sorteados:
1. 7652
2. 4769
3. 3778
4. 0445
5. 8634
6. 5281
7. 2853
8. 1741
9. 2532
10. 0978
11. 0819
12. 8921
13. 9518
14. 5550
15. 6508
16. 5096
17. 6024
18. 9044
19. 9645
20. 1594
Resultados de la Quiniela por Provincia
Córdoba – Nocturna: 0593
Santa Fe – Nocturna: 4398
Entre Ríos – Nocturna: 0639
¿Cómo jugar a la Quiniela?
La Quiniela permite a los apostadores elegir números de una, dos, tres o cuatro cifras, apostando una suma de dinero. Se puede participar en distintos sorteos a lo largo del día.
Horarios de los Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos diferentes:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.