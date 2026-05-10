Resultados de la Quiniela del 9 de mayo: Nacional y Provincia

El juego de la Quiniela sigue siendo un favorito entre los argentinos. Aquí te traemos los resultados más recientes, para que estés al tanto de los números ganadores y las emociones que trae este clásico de la suerte.

Resultados Quiniela Nacional del 9 de Mayo

Primer lugar: 9071

Estos son los 20 números sorteados:

1. 9071

2. 6755

3. 6382

4. 2074

5. 8561

6. 1261

7. 6237

8. 5437

9. 2483

10. 0690

11. 2369

12. 8771

13. 8470

14. 7781

15. 9271

16. 8433

17. 6466

18. 9398

19. 6431

20. 6229

Resultados Quiniela Provincial del 9 de Mayo

Primer lugar: 5548

A continuación, los 20 números sorteados:

1. 5548

2. 8491

3. 0829

4. 2297

5. 1371

6. 7239

7. 5060

8. 2196

9. 1433

10. 4351

11. 5404

12. 3156

13. 7308

14. 5042

15. 4939

16. 2711

17. 6484

18. 3528

19. 8688

20. 3564

Resultados Quiniela de la Primera Nacional del 9 de Mayo

Primer lugar: 6486

Los 20 números sorteados son los siguientes:

1. 6486

2. 2522

3. 7777

4. 4812

5. 5418

6. 4226

7. 2441

8. 0177

9. 8020

10. 5770

11. 5957

12. 5211

13. 4410

14. 4967

15. 4255

16. 3587

17. 6584

18. 4237

19. 4305

20. 2704

Resultados Quiniela de la Primera Provincial del 9 de Mayo

Primer lugar: 3477

Lista de los 20 números sorteados:

1. 3477

2. 1521

3. 0970

4. 6584

5. 1154

6. 2817

7. 9758

8. 6993

9. 4628

10. 7232

11. 0827

12. 5247

13. 6182

14. 0898

15. 5686

16. 7167

17. 2607

18. 3115

19. 2488

20. 7230

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 9 de Mayo

Primer lugar: 1769

Estos son los 20 números sorteados:

1. 1769

2. 0546

3. 0696

4. 5111

5. 0165

6. 3525

7. 5488

8. 9168

9. 8354

10. 7274

11. 2934

12. 6424

13. 2446

14. 7816

15. 9548

16. 8219

17. 2241

18. 0724

19. 0206

20. 5217

Resultados Quiniela Matutina Provincial del 9 de Mayo

Primer lugar: 8537

Los 20 números sorteados son:

1. 8537

2. 5025

3. 6611

4. 9275

5. 0806

6. 0748

7. 2428

8. 4605

9. 6373

10. 5424

11. 5474

12. 7659

13. 3554

14. 4310

15. 4456

16. 1785

17. 0471

18. 3440

19. 9270

20. 1270

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 9 de Mayo

Primer lugar: 4594

A continuación, los 20 números sorteados:

1. 4594

2. 8137

3. 3613

4. 4098

5. 2666

6. 2071

7. 7923

8. 9882

9. 2734

10. 6717

11. 1102

12. 6531

13. 3342

14. 4898

15. 2993

16. 1844

17. 7192

18. 4146

19. 0523

20. 5503

Resultados Quiniela Vespertina Provincial del 9 de Mayo

Primer lugar: 1530

Lista de los 20 números sorteados:

1. 1530

2. 2815

3. 9900

4. 9285

5. 6858

6. 1180

7. 9025

8. 6720

9. 2200

10. 1502

11. 8397

12. 4119

13. 3019

14. 8248

15. 1546

16. 8738

17. 3537

18. 2151

19. 9046

20. 5790

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 9 de Mayo

Primer lugar: 9560

A continuación, los 20 números sorteados:

1. 9560

2. 6010

3. 6934

4. 1284

5. 4047

6. 6049

7. 7133

8. 5444

9. 9022

10. 6050

11. 6763

12. 7557

13. 3743

14. 9103

15. 2047

16. 2610

17. 1947

18. 0242

19. 1677

20. 0277

Resultados Quiniela Nocturna Provincial del 9 de Mayo

Primer lugar: 7652

Lista de los 20 números sorteados:

1. 7652

2. 4769

3. 3778

4. 0445

5. 8634

6. 5281

7. 2853

8. 1741

9. 2532

10. 0978

11. 0819

12. 8921

13. 9518

14. 5550

15. 6508

16. 5096

17. 6024

18. 9044

19. 9645

20. 1594

Resultados de la Quiniela por Provincia

Córdoba – Nocturna: 0593

Santa Fe – Nocturna: 4398

Entre Ríos – Nocturna: 0639

¿Cómo jugar a la Quiniela?

La Quiniela permite a los apostadores elegir números de una, dos, tres o cuatro cifras, apostando una suma de dinero. Se puede participar en distintos sorteos a lo largo del día.

Horarios de los Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos diferentes:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.