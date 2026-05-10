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El Eternauta Brilla en la Noche de los Premios Platino 2026: Todos los Ganadores

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Argentina Brilla en los Premios Platino 2026: Triunfos y Momentos Emocionantes

Una noche mágica en la Riviera Maya consagró el talento argentino en la 13ª edición de los Premios Platino, donde la adaptación de «El Eternauta» se llevó el aplauso de todos.

Una Celebración del Cine Iberoamericano

El Teatro Gran Tlachco se iluminó el pasado sábado 9 de mayo, albergando la entrega de los prestigiosos Premios Platino. Argentina destacó con la aclamada serie El Eternauta, originando un ambiente de orgullo nacional y celebrando cinco galardones previos, además de tres importantes premios más en esta velada.

Un Entorno Natural y Glamuroso

Ubicado entre exuberantes paisajes y fauna autóctona como iguanas y monos, el Teatro Gran Tlachco es parte del lujoso resort XCaret. El acceso a la alfombra roja es toda una odisea que incluye elementos de la herencia cultural azteca, culminando en una gala repleta de glamour

Estrellas del Espectáculo Presente

Actores como Griselda Siciliani, Guillermo Francella, Dolores Fonzi y Andrea Pietra se unieron a la celebración. La noche comenzó con una actuación vibrante de María Becerra, quien interpretó Alguien que nunca existió.

Premiados y Emociones a Flor de Piel

La ceremonia fue ágil y deslumbrante, destacando la escenografía impresionante que incorporó elementos naturales. Durante la gala, Andrea Pietra subió al escenario a recibir su premio como mejor actriz de reparto, elogiando a su compañero Ricardo Darín, destacando su liderazgo y compañerismo.

Agradecimientos Emotivos

El director Bruno Stagnaro expresó su gratitud hacia su equipo y los icónicos creadores de la historieta, Oesterheld y Solano López, seres que no pudieron compartir la ceremonia. La segunda parte de El Eternauta está muy esperada por los fanáticos, aunque aún no ha comenzado a grabarse.

Guillermo Francella Recibe el Premio de Honor

Francella fue sorprendido con un homenaje que incluyó un compendio de sus trabajos aclamados. Reconocido por su trayectoria, agradeció al público y a su rica historia de colaboraciones, afirmando que el honor no es algo que se persiga, sino que se obtiene a través de la pasión y el esfuerzo compartido.

Los Ganadores de los Premios Platino 2026

A continuación, se presentan algunas de las principales categorías y sus ganadores:

Cine

Mejor Actor: Wagner Moura por O agente secreto

Mejor Actriz: Blanca Soroa por Los Domingos

Mejor Miniserie o Teleserie: El Eternauta

Mejor Dirección: Bruno Stagnaro por El Eternauta

Momentos Culturales en la Gala

La ceremonia no solo celebró a los ganadores, sino que también se sumergió en la rica herencia cultural iberoamericana, incrementando la conexión entre los artistas presentes y su legado. Las banderas de diversos países adornaron el escenario, simbolizando la unidad en la diversidad del cine latinoamericano.

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