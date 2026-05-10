Los Clásicos Griegos: Relevancia Actual y Desafíos

Desde el 29 de abril, la obra de la dramaturga irlandesa Marina Carr llega a Buenos Aires de la mano del destacado director Oscar Barney Finn, prometiendo una experiencia teatral inigualable.

A partir del 29 de abril, el emblemático Teatro San Martín se prepara para recibir el estreno de «La niña sobre un altar», una poderosa obra de la dramaturga irlandesa Marina Carr. Con la dirección del reconocido Oscar Barney Finn, esta producción cuenta con un talentoso elenco que incluye a Paulo Brunetti, Analía Couceyro, Pablo Mariuzzi, Carlos Kaspar, Mercedes Fraile, Ligüen Pires y Lula Guttfleisch. La obra, traducida por Cecilia Chiarandini, vuelve a unir a esta triada creativa tras el éxito de «Mármol».

Una Reinterpretación de Ifigenia

El texto aborda la trágica historia de Ifigenia, la hija de Agamemnón, quien es sacrificada por su padre en busca de la voluntad de los dioses. Esta reinterpretación de un clásico de Eurípides se enriquece con insumos contemporáneos, ofreciendo una mirada fresca a la narrativa griega.

El Viaje del Director hacia la Cultura Irlandesa

En una reciente entrevista, Oscar Barney Finn compartió sus sentimientos sobre esta obra: “He trabajado en muchos espacios, pero esta es una realización muy esperada. Durante el Celtic Tiger, el auge cultural en Irlanda permitió la expansión de voces como la de Carr. Al ser descendiente de irlandés, busqué siempre conexiones con mi identidad”.

Temáticas Relevantes y Personajes Complejos

La obra de Carr no se limita a revivir el mito; también plantea preguntas sobre la condición femenina y el empoderamiento. “Aunque Carr no se clasifica a sí misma como feminista, su obra aborda temas de relevancia actual como la pareja, la guerra y el desprecio hacia los hijos”, agregó Finn. Además, en lugar de vestir a los personajes con trajes griegos, opta por una contemporaneidad escénica que refleja la diversidad de las experiencias humanas.

La Vitalidad de un Creador a los 87 Años

Cuando se le preguntó sobre su energía creativa, Oscar mencionó: “Me siento vital. Si bien el ritmo frenético del día a día puede ser agobiante, la pasión por crear sigue intacta. Sin embargo, existe un desafío constante por las percepciones sobre la edad que limitan la creatividad”.

Encuentros con Grandes Referentes del Arte

A lo largo de su carrera, Finn ha tenido la oportunidad de trabajar con figuras destacadas del cine y el teatro. Recordó su admiración por Leopoldo Torre Nilson y su experiencia con Michelangelo Antonioni, quien le dedicó tiempo en una crucial etapa de su vida. “Un encuentro que marcó mi trayectoria fue con Samuel Beckett, un momento que llevó mi percepción del teatro a otro nivel”, compartió.