Burford lleva el caso YPF al Ciadi tras rechazo en EE.UU. y reanuda batalla legal contra Argentina

La reestatización de YPF continúa generando controversia. Burford Capital ha decidido llevar su reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la elección que podría cambiar el rumbo del litigio.

Burford Capital ha tomado una decisión crucial al llevar su disputa sobre la reestatización de YPF al CIADI, un tribunal dependiente del Banco Mundial. Argentina hasta ahora ha logrado defenderse con éxito en este ámbito, donde las demandas en su contra han tenido un historial abrumadoramente negativo. La firma de inversión busca respuesta tras un fallo desfavorable en la justicia de Estados Unidos.

Los Detalles del Juicio

Esta semana, Burford confirmó que planea avanzar con esta estrategia en el corto plazo, apoyándose en la decisión de la jueza Loreta Preska, quien autorizó el acceso a pruebas que podrían ser cruciales para su caso ante el CIADI. La demanda se centra en la reestatización de YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que, según Burford, no respetó acuerdos previos emitidos en los años 90.

El Contexto de la Reestatización

El gobierno argentino había indemnizado a Repsol por un 51% de sus acciones de YPF. Sin embargo, Burford argumenta que dicha acción ignoró derechos adquiridos de accionistas minoritarios y rompió tratados bilaterales de protección de inversiones firmados con Estados Unidos y España, los cuales estaban en vigor durante la nacionalización en 2012.

El Proceso en el CIADI

La primera fase del procedimiento en el CIADI implica la selección de árbitros que evaluarán el caso. Este proceso puede complicarse para Burford, que ahora debe justificar su decisión de cambiar de jurisdicción tras haber comenzado el litigio en Estados Unidos. En el tribunal, deberán abordar cuestiones como si el fondo tiene derecho a ser considerado un inversor protegido y si el caso aún está dentro de los plazos legales.

El Estado del Litigio y las Estrategias Jurídicas

Los abogados argentinos están alineando su defensa, argumentando que Burford ya había optado por litigar en Estados Unidos, lo que podría descalificarlos en el CIADI. Además, la nacionalización de Repsol fue considerada saldada, y el estatus de los demandantes es cuestionable, dado que su origen es estatal y no privado tras la quiebra del Grupo Petersen.

Impacto y Proyecciones Futuras

Burford ha estado en el centro de la controversia durante años, utilizando estrategias complejas y ampliando su inversión en este caso. Mientras el litigio se extiende, la situación financiera del fondo ha sufrido, especialmente tras la caída en su acción en la Bolsa de Nueva York. Las proyecciones sugieren que este conflicto seguirá desarrollándose durante los próximos años, con compromisos y negociaciones que podrían influir en el desenlace final.

Argentina se enfrenta así a un nuevo capítulo en una historia de litigios que comenzó hace más de una década, y que sigue siendo un tema crucial en la política económica del país.