Conflicto en la UNLP: Estudiantes de izquierda agreden a representantes libertarios en la Facultad de Psicología

En un episodio más de tensiones políticas en el ámbito universitario, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata se convirtió en el escenario de un violento altercado entre estudiantes libertarios y agrupaciones de izquierda.

Durante la jornada, un grupo de Universitarios Por La Libertad (UPL) intentó establecer mesas políticas, pero se encontró con una fuerte resistencia por parte de militantes kirchneristas y de la izquierda, lo que derivó en insultos y agresiones físicas.

Denuncias y Videos que Exponen la Situación

Los integrantes de UPL denunciaron haber sido agredidos y desalojados por sus pares de izquierda mientras intentaban organizar su actividad política en el edificio. Acompañaron sus acusaciones con videos donde se aprecian los gritos y empujones que recibieron.

Un Reflejo de la Tensión Universitaria

Este enfrentamiento no es un hecho aislado. Representa una creciente polarización dentro de las universidades públicas en Argentina, donde el debate político a menudo se torna violento.

Reacción de los Estudiantes Afectados

Los estudiantes de UPL expresaron su frustración ante el maltrato sufrido, afirmando que buscan militar pacíficamente en el campus, sin interrumpir a otros. «Es fundamental para la democracia que podamos expresarnos libremente», señalaron.

Aclaraciones desde la Izquierda

Por su parte, los miembros de la agrupación Tesis XI rechazaron las acusaciones y defendieron su postura, alegando que los libertarios fueron quienes iniciaron la violencia. Afirmaron que “no permitan que aquellos que des financiar la universidad y promueven posturas misóginas tengan cabida en la Facultad de Psicología”.

Reacciones en el Ámbito Político

El diputado libertario Sebastián Pareja condenó el acto de violencia y enfatizó la importancia de la libertad y la democracia. A través de sus redes sociales, animó a los militantes de UPL a no rendirse: «No dejaremos que nos intimiden quienes usan la universidad para agredir», sostuvo.

La discusión sobre el uso del recinto académico y el respeto por la diversidad de opiniones sigue ocupando un lugar central en el debate estudiantil, mientras que los hechos de violencia como este resaltan la necesidad de fomentar un espacio de diálogo y respeto.