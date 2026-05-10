Desmantelan contrabando: Mercadería de $1.300 millones incautada en Tecka

Un control rutinario de Gendarmería Nacional dio como resultado la confiscación de mercadería de contrabando valorada en $1.300 millones, destacando la importancia de los operativos en la lucha contra el tráfico ilegal.

Detención en Tecka: La Acción de Gendarmería Nacional

En un operativo llevado a cabo en la intersección de la Ruta Nacional Nº 40 con la Ruta Provincial Nº 17, cerca de Tecka, las fuerzas de Gendarmería identificaron un camión cuyo conductor, un adulto mayor, mostraba inconsistencias en la documentación de su carga.

Inspección Reveladora

Durante la verificación, los efectivos del Escuadrón 36 Esquel «Subalferez D Guillermo Nasif» encontraron productos de origen extranjero que no contaban con la documentación aduanera necesaria. Esta situación hizo evidente la irregularidad en el transporte.

Resultados de la Requisa

Tras la intervención del Magistrado Federal, se llevó a cabo una exhaustiva requisa del camión y las pertenencias del conductor, lo que resultó en la detección de 122 bultos sin respaldo legal en su transporte.

Consecuencias Legales y Medidas Adoptadas

La Gendarmería informó que se iniciaron acciones legales por infringir la Ley 22.415 «Código Aduanero». La totalidad de la mercancía fue secuestrada y el vehículo quedó bajo custodia judicial a disposición del implicado.

Compromiso contra el Contrabando

Este operativo refleja el compromiso de Gendarmería Nacional Argentina por fortalecer los controles estratégicos en rutas nacionales y zonas de seguridad, con el objetivo de prevenir delitos federales y combatir el contrabando en el país.