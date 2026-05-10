Las mujeres ucranianas y la guerra: el alquiler de vientres como respuesta a la crisis

Karina Tarasenko, una joven de 22 años, se enfrenta a una elección inesperada en medio del conflicto en Ucrania. Su historia destaca cómo la guerra ha influido en el creciente fenómeno de la gestación subrogada.

Gestación Subrogada en Ucrania: Una Opción por Necesidad

Karina, embarazada de seis meses, espera una niña que no es su propio hijo. En medio de una crisis humanitaria, se ha convertido en madre de alquiler para una pareja china, una decisión que tomó como respuesta a las adversidades provocadas por la guerra.

Un Abrupto Cambio de Vida

A los 17 años, la vida de Karina dio un giro cuando su ciudad natal, Bajmut, fue devastada por la invasión rusa. Después de mudarse a Kyiv en busca de estabilidad, las dificultades económicas se hicieron sentir. Esto la llevó a tomar una decisión poco convencional por necesidad.

La Realidad de la Gestación Subrogada

Karina no había considerado la gestación subrogada hasta que una visita a una tienda con recursos escasos la llevó a buscar esa opción. Sin trabajo estable, la promesa de $17,000 la convenció. Reconoce que la guerra ha forzado a muchas mujeres a explorar alternativas como esta.

Dudas Iniciales y Adaptación

Inicialmente, la idea de ser madre de alquiler le generaba rabia, pero con el tiempo ha aceptado la realidad de su situación. Vive en un apartamento proporcionado por una clínica de subrogación, donde espera su primer hijo para otras personas.

Los Desafíos Económicos y Legales

El conflicto en Ucrania ha disparado la inflación y ha afectado severamente la economía. Aunque Karina espera recibir un pago significativo, su contrato se ajustó tras la pérdida de uno de los gemelos que llevaba, destacando los riesgos de la gestación subrogada.

Un Panorama Cambiante

A pesar de las dificultades, la gestación subrogada en Ucrania sigue siendo un tema controvertido. El Parlamento está considerando leyes que limitarían el acceso a extranjeros, lo que podría poner en peligro este sector, que anteriormente fue reconocido internacionalmente.

Críticas y Preocupaciones Éticas

Activistas sostienen que muchas mujeres en situaciones vulnerables son dirigidas hacia la subrogación, y que la industria debe ser regulada más estrictamente. A pesar de ello, algunas personas, como Karina, ven esta práctica como una forma legítima de mejorar su situación financiera.

Decisión Final y Esperanzas

Con la llegada inminente de su hija, Karina expresa su deseo de que la niña tenga una buena vida y continúa con la ambición de conseguir un hogar propio. Su historia es un reflejo de cómo la guerra ha transformado vidas y ha abierto nuevas perspectivas en un contexto de desesperación.