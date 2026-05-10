Yiya: Una victoria que nunca se escapa

El intrigante caso de Yiya Murano, una figura emblemática del true crime argentino, cobra vida en el nuevo documental de Netflix, "Yiya, muerte a la hora del té". Aquí, su historia se presenta con un giro que invita a reflexionar sobre la manipulación mediática y la representación de las víctimas.

Desde hace décadas, Yiya Murano ha sido un punto de referencia en el crimen argentino, no solo por sus actos atroces, sino también por la forma en que los ha narrado. El director Alejandro Hartmann se adentra en esta compleja red de narrativas, donde el espectador es llevado a reflexionar sobre el lado oscuro de la fama y el morbo que rodean a figuras como ella.

Una Narrativa Distinta

En «Yiya, muerte a la hora del té», Hartmann no busca desenmascarar a Murano, sino explorar cómo ella misma ha creado un mito a su alrededor. A menudo, las historias de crimen se enfocan en el agresor, pero esta producción se esfuerza por recalcar la importancia de las víctimas. El director explica: “Es fundamental que las víctimas estén representadas, ya que a menudo la narrativa del criminal eclipsa a quienes sufrieron sus crímenes”.

El Estreno en Bafici: Reacciones del Público

Durante su estreno en el BAFICI, el documental resonó profundamente en la audiencia. Hartmann cuenta cómo el público reaccionó a los momentos cómicos y oscuros de la historia de Yiya, destacando la importancia de mostrar la doble cara de la trama: “El desafío era balancear los aspectos perturbadores y divertidos sin glorificar a la asesina”.

Las Víctimas en Primer Plano

Hartmann enfatiza que la inclusión de las víctimas es esencial: “No se puede permitir que sean solo un número en la historia. Deben ser recordadas como personas con vidas y sueños”. Al dar voz a estas víctimas en el documental, se busca recordar su humanidad y el impacto de las acciones de Yiya en sus vidas.

Una Estética de Cuento

La estética del documental también juega un papel crucial. Inspirado por el cine clásico argentino, Hartmann optó por una paleta en blanco y negro que evoca la época de los crímenes. «Quería que el ambiente reflejara la esencia de Buenos Aires de los años 60 y 70», explica el director. La elección de esta estética permite una inmersión más profunda en el contexto histórico, ayudando a los espectadores a comprender las relaciones de la sociedad con el crimen.

Un Análisis más Profundo del True Crime

Más allá de ser un simple documental de true crime, este proyecto invita a cuestionar por qué sentimos fascinación por los criminales. Hartmann intenta abordar las conexiones entre la historia de Yiya y el contexto socio-político en el que se sitúa, planteando preguntas sobre los medios y cómo estos moldean la opinión pública sobre personajes notorios.

La Influencia del Contexto Histórico

El contexto histórico es omnipresente en la narrativa de Yiya. El director señala que, aunque el crimen no depende necesariamente de su contexto, los sucesos que rodean a Murano revelan la compleja relación entre la sociedad y el crimen a lo largo de tres décadas.