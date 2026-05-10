Daniel Passerini: ‘Milei no será reelecto, la situación es peor que en 2023’

La situación actual de Argentina, según el intendente Daniel Passerini, es más compleja que en 2023. Asegura que las políticas del Gobierno podrían llevar a una fragmentación social aún mayor.

Daniel Passerini, en una reciente entrevista en Modo Fontevecchia, no escatimó palabras al afirmar que el país atraviesa una crisis más profunda que la del año pasado. El intendente de Córdoba criticó las políticas del Gobierno, señalando que existe una grave confusión entre el orden fiscal y el abandono social. Aseguró que el superávit fiscal actual es un «escenario ilógico», que no refleja la dura realidad que viven los ciudadanos.

El Abandono del Estado Nacional

Los intendentes son quienes están en contacto directo con la comunidad y, según Passerini, cargan con las consecuencias del desinterés del Estado. El abandono de servicios esenciales, como los de PAMI, se ha vuelto palpable. Esto ha llevado a que los intendentes asuman responsabilidades que deberían corresponder al Gobierno nacional, incrementando así sus costos operativos.

La Frialdad de los Números y la Realidad Social

Passerini describió el superávit fiscal actual como “el más loco del mundo”, argumentando que los buenos números económicos no tienen correlato con el bienestar social. En este sentido, propuso que todos los actores políticos, empresarios y trabajadores deben agruparse para abordar este problema. La fragmentación social, impulsada por el Gobierno, requiere un consenso general para ser solucionada.

Visión a Futuro: La Recuperación de Argentina

El intendente se mostró crítico sobre el rumbo que ha tomado el país y propuso un regreso al modelo de producción y empleo. Afirmó que existe una necesidad urgente de construir oportunidades educativas y laborales, y que el camino hacia la recuperación debe evitar las políticas actuales del presidente Javier Milei, que, en su opinión, están causando estragos en la sociedad.

La Importancia de un Acuerdo Colectivo

Passerini aboga por un acuerdo colectivo que sume a todas las partes, resaltando una tendencia positiva: el acercamiento entre diferentes sectores que antes permanecían separados. Cree que esta unión es crucial para enfrentar los desafíos que Argentina enfrenta en este momento.

Más Allá del Peronismo: Una Nueva Estrategia Política

En su análisis, Passerini enfatiza que limitar la discusión a una única ideología, como el peronismo, sería un error. Propone que se explore un espacio político más amplio que incluya a diversos actores, desligándose de ataduras históricas para centrarse en las necesidades del presente.

Análisis de los Modelos de Gobernanza

Al comparar la provincia de Córdoba con Buenos Aires, el intendente apunta a diferencias significativas en términos de modelo de gobernanza. La centralización del Estado en la provincia de Buenos Aires contrasta con el enfoque colaborativo y el desarrollo sostenido que se ha promovido en Córdoba por más de 27 años.

Passerini concluye que la modernidad y la innovación son la clave para un modelo político efectivo y que la inclusión de todos los actores, incluidos intendentes de otras provincias, es fundamental para forjar un futuro mejor para Argentina.