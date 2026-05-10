Últimos testigos en el juicio de Kitchen antes de escuchar los audios de Villarejo

Con el fin del interrogatorio a los testigos, el juicio del caso Kitchen se encuentra en su fase decisiva, acercándose a la presentación de audios que podrían sacudir el panorama judicial.

Interrogatorios en la Recta Final del Juicio

El tribunal encargado del caso Kitchen se apresta a concluir el interrogatorio de los últimos testigos y peritos en los próximos días. Este acontecimiento es crucial antes de dar paso a la escucha de audios vinculados al excomisario José Manuel Villarejo y el ex número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, enfocados en la operación de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Testigos Clave y Testimonios Reveladores

Entre los audios que se presentarán se encuentran tres proporcionados por el empresario Javier Pérez Dolset. Durante su declaración, Dolset señaló que Martínez había recibido directrices del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también implicado en la causa, y de la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, quien fue desvinculada del caso tras su testimonio.

Próximos Pasos en el Juicio

El lunes, el tribunal continuará tomando declaraciones, incluyendo al empresario Francisco Menéndez, figura que inició la denuncia que derivó en el caso Tándem, conduciendo a la detención de Villarejo y del excomisario de Barajas, Carlos Salamanca, en 2017.

Fase Pericial y Documental del Proceso

El martes, se dará inicio a la fase pericial, con la presentación de agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia y funcionarios del Centro Criptológico. Esta fase concluirá el miércoles, lo que permitirá que el jueves se inicie la fase documental, centrándose en la audición de audios y declaraciones del comisario Enrique García Castaño, eximido del juicio por razones de salud.

Declaraciones Controversiales y Nueva Información

García Castaño fue fundamental en la imputación de Martínez, sosteniendo que la operación Kitchen buscaba cuentas de Bárcenas en el extranjero y la identificación de sus testaferros. Sin embargo, desde la Fiscalía se argumenta que el objetivo era la obtención de documentos comprometidos para el partido y sus dirigentes.

Detalles Sorprendentes de la Operación

Un elemento clave en el desarrollo del caso fue el testimonio del exchófer de Bárcenas, Sergío Ríos, quien confesó haberle entregado a Villarejo dispositivos del extesorero. La información contenida en estos dispositivos fue copiada y supuestamente entregada a Martínez, aunque este último niega tal interacción.

Próximos Días y Salud de Villarejo

Los audios y declaraciones esperados podrían requerir tres jornadas para su completa audiencia, lo que postergará el inicio del interrogatorio a los diez acusados, programado tentativamente para el 19 de mayo. Además, Villarejo ha avisado al tribunal que se someterá a una cirugía en la espalda, solicitando declarar por videoconferencia desde su hogar.