El presidente ruso Vladimir Putin lideró el sábado una majestuosa celebración militar en Moscú, conmemorando la histórica victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Este evento, que cada año atrae la atención mundial, se desarrolló en medio de un ambiente de alta seguridad.

En la emblemática Plaza Roja, Putin se dirigió a la multitud, a pesar de las preocupaciones sobre posibles tensiones debido a un alto el fuego de tres días negociado por Estados Unidos, que apuntaba a mitigar posibles acciones disruptivas provenientes de Ucrania.

Celebración Bajo Estrictas Medidas de Seguridad

La seguridad en Moscú fue reforzada considerablemente para la ocasión. Espontáneos aplausos y vítores acompañaron la participación del ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, quien elogió a soldados que, curiosamente, contaron con la presencia de miembros del ejército norcoreano, informa AFP.

Un Desfile Diferente: Sin Pesadas Maquinarias

Este año, el desfile marcó un hito al llevarse a cabo sin la exhibición habitual de tanques y misiles, una decisión inusual tras casi 20 años de tradiciones inalteradas. La única relevancia militar visible fue el tradicional sobrevuelo de jets de combate, que, aunque espectacular, dejó a muchos sorprendidos por la ausencia de las grandes maquinarias de guerra.

Declaraciones del Kremlin

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que las autoridades habían implementado “medidas de seguridad adicionales” para garantizar el desarrollo normal del evento y la protección de los asistentes.