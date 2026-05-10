Boca cayó ante Huracán a pesar de tener dos jugadores de ventaja.

En un apasionante encuentro en La Bombonera, Boca Juniors fue eliminado del Torneo Apertura tras una derrota impactante contra Huracán.

El clásico duelo finalizó 3-2 a favor del ‘Globo’, que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Leonardo Gil a los 5 minutos. Boca, que había sido escolta en la fase de grupos, se despide así de la copa en los octavos de final.

Un Comienzo Intenso

El partido comenzó con gran energía, donde Huracán sorprendió al local con el tanto de Gil. Sin embargo, Boca no se quedó atrás: Milton Giménez logró igualar el marcador en el minuto 42 del segundo tiempo, reavivando las esperanzas de los aficionados xeneizes.

El Drama de los Penales y la Expulsión

En la prórroga, la situación se complicó para Boca. Óscar Romero se convirtió en el protagonista del partido al convertir dos penales a los 4 y 13 minutos, poniendo a Huracán en una posición cómoda. Ángel Romero, por su parte, descontó para el equipo local a los 10 minutos del segundo tiempo extra, pero fue insuficiente para cambiar el rumbo del enfrentamiento.

Momentos Decisivos

La controversia no terminó ahí, ya que en los 17 minutos del primer tiempo extra, el delantero Eric Ramírez y el defensor Fabio Pereyra fueron expulsados, dejando a Huracán con nueve jugadores y aumentando la tensión en La Bombonera.

Un Futuro incierto para Boca

Con esta derrota, el equipo dirigido por Claudio Úbeda queda fuera del torneo, lo que supone un duro golpe para sus aspiraciones. A pesar de su buen desempeño en la fase de grupos, los xeneizes deben centrar su energía en la Copa Libertadores, donde se juegan su clasificación en un encuentro crucial contra Cruzeiro el próximo martes 19 a las 21:30.

Huracán Avanza

Por su parte, el equipo de Diego Martínez celebra su avance a los cuartos de final, consolidando una victoria histórica en un estadio donde había tenido pocos éxitos en tres décadas. Huracán ahora se preparará para enfrentar al ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús, buscando seguir haciendo historia en este torneo.