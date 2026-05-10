USCIS Pausa Decisiones: Impacto en Green Cards, DACA y TPS para Migrantes

El USCIS Suspende Temporalmente Decisiones Migratorias: ¿Cómo Afecta a los Inmigrantes?

Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha anunciado una pausa en la toma de decisiones sobre diversas solicitudes migratorias, impulsando la incertidumbre entre los solicitantes. Descubre qué significa esta medida y cómo influye en la comunidad migrante.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha decidido implementar una pausa temporal en ciertos trámites migratorios, que incluye permisos de trabajo, renovaciones de DACA y TPS, y solicitudes de residencia permanente. Esta decisión responde a nuevas verificaciones de seguridad que buscan fortalecer el control sobre el sistema migratorio.

Detalles de la Medida del USCIS

Según informes, esta pausa se produce como parte de una estrategia de seguridad impulsada por el gobierno anterior. El director del USCIS, Joseph Edlow, ha defendido estas restricciones como una forma de combatir el fraude en los trámites migratorios.

Nuevas Verificaciones de Seguridad

El vocero de USCIS, Zach Kahler, explicó que la agencia está implementando nuevas medidas para fortalecer la evaluación y filtrado de los solicitantes. Esto incluye un acceso más amplio a bases de datos federales de antecedentes penales. Aunque el procesamiento de casos continúa, algunos pueden experimentar demoras en sus decisiones.

Afectados por la Suspensión

La interrupción afecta principalmente a quienes están esperando por renovaciones críticas para trabajar legalmente o mantener su estatus frente a posibles deportaciones. Según fuentes, las decisiones sobre expedientes que ya estaban en proceso se volverán a emitir una vez que se completen las verificaciones de seguridad.

Preocupaciones en la Comunidad Inmigrante

Este nuevo enfoque genera especial preocupación entre los beneficiarios de programas como el DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ofrecen alivio migratorio y acceso a permisos de trabajo en muchos casos. La ineficacia en las renovaciones puede dejar a estas personas sin autorización laboral o sin la posibilidad de renovar licencias vitales.

Lecciones del Pasado

La situación actual recuerda incidentes pasados, como la pausa en noviembre de 2025 sobre solicitudes de asilo tras un evento de violencia, lo que llevó a la agencia a suspender todas las decisiones hasta garantizar una evaluación rigurosa de todos los solicitantes. Este nuevo freno lanza una alarma más amplia al afectar procesos cotidianos que involucran a miles de familias inmigrantes.

Sin duda, esta situación está creando un clima de incertidumbre que se siente profundamente dentro de la comunidad migrante en los Estados Unidos, y muchos siguen esperando respuestas claras sobre sus solicitudes.