Evacuación de Pasajeros en Crucero Afectado por Hantavirus en Tenerife: ¡Mira el Video!

En Tenerife, comenzó la evacuación de pasajeros del crucero MV Hondius, que ha sido impactado por un brote de hantavirus. Las autoridades trabajan rápidamente en el puerto de Granadilla para garantizar la seguridad de todos.

El proceso de evacuación se llevó a cabo el domingo, con pequeños botes transportando a los pasajeros, equipados con trajes de protección, desde el barco anclado hacia la orilla. Al llegar, los empleados sanitarios estuvieron listos para trasladarlos a diferentes instalaciones médicas y al aeropuerto de Tenerife Sur.

Plan de Evacuación Eficaz

Las autoridades priorizaron a los ciudadanos españoles en esta primera fase del operativo, asegurando que fueran los primeros en desembarcar. Imágenes capturadas en la zona mostraron a los pasajeros abordando los autobuses bajo estrictas medidas de salud.

Bienestar de los Pasajeros

A pesar de la situación, se informó que actualmente no hay personas en el barco que presenten síntomas de hantavirus. Esto ha dado tranquilidad tanto a las autoridades como a los familiares de los pasajeros.

Próximos Pasos para el Veler

Una vez completada la evacuación, el MV Hondius se prepara para continuar hacia Rotterdam, donde se llevarán a cabo procedimientos de desinfección exhaustivos para asegurar que el barco esté libre de cualquier riesgo.