Evacuan Crucero Afectado por Hantavirus

La situación se torna crítica a bordo de un crucero que ha sido epicentro de un grave brote de hantavirus. Este domingo, se inició la evacuación de los pasajeros, mientras las autoridades trabajan contrarreloj para contener la propagación del virus.

Este domingo, un equipo médico especializado comenzó a evacuar a los pasajeros de un crucero en las Islas Canarias, después de que se confirmara un brote de hantavirus que ha cobrado la vida de tres personas y ha afectado a varios más. Los pasajeros españoles, equipados con ponchos y cubiertas, fueron trasladados en autobuses hacia el aeropuerto de Tenerife tras una exhaustiva evaluación médica.

Detalles de la Evacuación

La embarcación, que llegó a las Islas Canarias con 146 personas a bordo, había mantenido a los pasajeros y tripulantes confinados en sus cabinas para prevenir la expansión del virus, que se transmite principalmente por contacto cercano. Aunque actualmente no se presentan síntomas visibles, todos están siendo monitoreados rigurosamente.

Primeros Pasos para el Retorno a Casa

Los primeros evacuados fueron los ciudadanos españoles, quienes fueron conducidos a bordo de un vuelo que los llevará de regreso a su país. El ministro de Salud de España, Mónica García, confirmó que el avión estaba listo para despegar al llegar los pasajeros. Otros evacuados, en su mayoría del Reino Unido y otras naciones europeas, serán enviados a diferentes destinos, incluyendo vuelos a los Países Bajos y el Reino Unido, entre otros.

Condiciones de Salud y Seguridad

Los evacuados serán sometidos a un periodo de aislamiento de 42 días desde su posible exposición al virus, garantizando que no representen un riesgo para sus comunidades. Las autoridades sanitarias han tomado medidas estrictas para asegurar que los pasajeros no tengan contacto con la población local durante su traslado.

La Respuesta Internacional y la Investigación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades internacionales están coordinando esfuerzos para rastrear a quienes pudieron haber estado en contacto con los afectados. La OMS subraya que, aunque el hantavirus puede ser grave, no se espera que cause otra pandemia comparable a COVID-19. La investigación sobre el origen del brote y las circunstancias que permitieron su propagación continúa siendo una prioridad.

Impacto Global y Futuro del Crucero

Mientras tanto, el crucero MV Hondius, anclado frente al puerto de Granadilla, enfrenta un futuro incierto. Algunos miembros de la tripulación permanecerán a bordo para realizar el transporte de suministros, antes de regresar a los Países Bajos. La comunidad internacional sigue activa en la planificación de respuestas adecuadas, a medida que surgen nuevas informaciones sobre la naturaleza del virus y su transmisión.

El mundo observa con atención y espera que la rápida acción de las autoridades logre mitigar los efectos de este brote y garantizar la seguridad de todos los involucrados.