Hogares enfrentan una caída del 5,4% en su ingreso disponible en 2023

La reciente publicación de la Fundación Pensar revela un panorama preocupante para las familias argentinas, que enfrentan una notable disminución de su poder adquisitivo en febrero.

En febrero, el ingreso disponible de los hogares sufrió una caída del 2,1%, marcando el descenso más significativo desde marzo del año pasado. Actualmente, se sitúa un 5,4% por debajo de los niveles de inicio de 2023, según el análisis de la Fundación Pensar.

Deterioro del Poder Adquisitivo en los Segmentos Más Vulnerables

El informe indica que el deterioro del poder adquisitivo comenzó en septiembre de 2025, afectando principalmente a los grupos de menor ingreso. Mientras que las clases altas experimentaron una reducción del 1,4% desde que comenzó la gestión actual, los estratos más bajos enfrentaron un alarmante retroceso del 5,8%.

Gastos Fijos en Aumento

El documento subraya, además, que los gastos fijos, que incluyen impuestos y servicios, representaron en febrero alrededor del 24% de los ingresos totales, cifras que reflejan un incremento de ocho puntos porcentuales desde fines de 2023.

Inflación en Servicios Básicos

La canasta de ingresos reales se contrajo un 0,8% en el último mes, mientras que los gastos fijos aumentaron un 3,5%. Entre las alzas más significativas se encuentran la electricidad y el gas, con un incremento del 8,9%, seguido por un aumento del 4,5% en las expensas.

Desempeño de Ingresos en el Sector Laboral

Con respecto a los ingresos, el informe revela que los salarios registrados cayeron un 1,1% en febrero. En el área pública, los empleados han visto una disminución acumulada del 18,3% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Impacto en el Sector Privado y las Jubilaciones

El análisis señala que en el sector privado formal, la pérdida real es equivalente a $2,3 millones por trabajador. Las jubilaciones, por su parte, registran una disminución del 24% en comparación con diciembre de 2023.

Salario Mínimo en Descenso

El salario mínimo vital y móvil ha caído un 39%, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas, un dato alarmante para la economía familiar en el país.

Impacto Social y Percepción Ciudadana

El contexto económico actual también ha influido en el estado de ánimo de los ciudadanos. Una encuesta realizada por Casa Tres, citada en el informe, revela que el 56% de los argentinos considera que sus ingresos no son suficientes, y un 42% ha informado retrasos en los pagos de la tarjeta de crédito debido a problemas económicos.