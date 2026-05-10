Confusión y tensiones en el Gabinete por la permanencia de Adorni

El Presidente Javier Milei se afianza en su apoyo al jefe de Gabinete, a pesar de las presiones por parte de su propio equipo y los escándalos que salpican a la administración.

Milei firme en su decisión. En una reciente reunión con sus ministros, el Presidente dejó claro que no tiene intenciones de destituir a su jefe de Gabinete, Juan Adorni, a pesar de las investigaciones judiciales en su contra. Este respaldo inquebrantable resuena en un ambiente cargado de incomodidad y cuestionamientos, donde la senadora Patricia Bullrich fue la única en manifestar públicamente sus reservas.

Un Gobierno en Crisis de Confianza

El clima en la Casa Rosada es de desconcierto. Las tensiones emergen en medio de un panorama incierto, donde las sospechas de corrupción afectan la imagen del Ejecutivo. Las encuestas muestran una caída en la aprobación del gobierno, lo que aumenta la presión sobre Adorni y sobre cómo se gestionará su situación en el futuro.

Tensiones Internas entre los Ministros

Durante la reunión, Bullrich sugirió que Adorni debía presentar su declaración jurada para disipar dudas, pero Milei interrumpió, reafirmando que su apoyo al jefe de Gabinete debía ser igual de firme por parte de todos los ministros. Esta dinámica revela un disenso interno profundo y la fragilidad del liderazgo en un momento crítico.

El Futuro de Adorni en la Gestión

Las voces dentro del oficialismo son discordantes. Algunos miembros sostienen que es insostenible mantener a Adorni en su puesto mientras enfrenta este tipo de acusaciones. Otros, sin embargo, creen que su permanencia podría, de alguna manera, protegerlo ante posibles acciones judiciales.

La Imagen del Gobierno Amenazada

La situación genera preguntas sobre la percepción del gobierno ante los votantes. Una fuente oficial expresó su frustración al mencionar que los periodistas no solo observan el escándalo, sino que también esperan ver a Adorni «agonizar» políticamente, lo que complicaría aún más el panorama electoral hacia 2027.

La Estrategia de Bullrich

A medida que la situación se torna más complicada, Bullrich intenta distanciarse de Adorni, lo que podría favorecer su propia imagen y captar el desencanto de posibles votantes. Mientras el gobierno sufre tensiones y fricciones internas, Bullrich podría posicionarse como un referente de una línea más moderada dentro de la coalición.

Desafíos Legislativo y Social

El escándalo ha tenido repercusiones no solo en la Casa Rosada, sino también en el Congreso. La ambiciosa reforma política ha quedado estancada debido a desavenencias internas, poniendo en riesgo otras iniciativas. Con una gestión en peligro, se espera que el gobierno fije nuevas prioridades y resuelva cómo enfrentar las inquietudes de sus bases, mientras se acerca un evento tan esperado como la Copa del Mundo.

Aún así, la incertidumbre sigue dominando el ambiente político. La próxima semana se anticipa una conferencia de prensa, donde Adorni podría aclarar su situación y responder a las crecientes críticas sobre su gestión.