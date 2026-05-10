Caballito Celebra la Reapertura de un Bar Icónico: Bife a Caballo, Matambrito a la Pizza y Milanesa Maryland

En el corazón de Caballito, El Viejo Buzón reabre sus puertas, rescatando la esencia de los bares porteños. Con un nuevo toque, esta esquina histórica se prepara para deleitar a sus clientes con sabores nostálgicos y un ambiente inigualable.

Un Ícono que Regresa

El Viejo Buzón, ubicado en la esquina de Neuquén y Espinosa, ha resurgido con renovada energía. Este bar, declarado lugar histórico por la Legislatura porteña, revive gracias a la pasión de Felipe «Toto» Evangelista, su propietario, quien ha colaborado con expertos en el rubro para restaurar su encanto original. Evitando su cierre, Toto se negó a dejar que el buzón rojo de la entrada desapareciera, un símbolo que le rinde homenaje a su legado.

El Alma de El Viejo Buzón

Toto es considerado el corazón de este bar. Persistió en su actividad en tiempos difíciles, y ahora celebra con orgullo una nueva carta que incluye delicias como el bife ferroviario, la tortilla vaga y rabas doradas. Además, muchos hinchas de Ferro, que se encuentran a solo una cuadra y media, han vuelto a disfrutar de un choripán bien sustancioso.

Una Historia Cargada de Tradición

Antes de ser un bar, este lugar fue una panadería que sirvió a la comunidad desde 1910. En 1987, la transformación a bar llevó este espacio a nuevas alturas. Aunque inicialmente no estaba en sus planes, Toto no dudó en tomar las riendas en 2011, incorporando lecciones culinarias de su madre y abuela en cada plato que sirve.

Reconocimientos y Apreciación Vecinal

Con más de 30 años de actividad cívica en el barrio, Toto ha sido reconocido como Personalidad Destacada en el ámbito cultural, un reflejo de su compromiso con la comunidad. Recientemente, ha sido homenajeado por sus vecinos, quienes han elogiado el ambiente renovado y el sentido de pertenencia que evoca en cada rincón.

Comidas que Cuentan Historias

La propuesta gastronómica es una mezcla de tradición y modernidad. Se comienza el día con medialunas y fosforitos elaborados por una panadería local. La carta se extiende con opciones más variadas dirigidas a los jóvenes, como el tostón de palta y strudel, todo sin perder la conexión con los clásicos de la abuela.

Platos Destacados

Los principales ofrecen sustancia, como el bife de chorizo grillado, acompañado de huevos fritos y papas españolas. Un rescate notable en la carta es la suprema Maryland, un platillo casi olvidado que Toto ha decidido revivir para las nuevas generaciones.

Conexiones Emocionales

Más allá de la gastronomía, El Viejo Buzón busca crear momentos mágicos. A veces, los clientes reciben poesías o acrósticos junto a su comida, algo que otorga un sentido de comunidad y pertenencia tan necesario en la vida urbana.

Toto reafirma que espacios como este no solo son lugares para comer; son parte de la historia colectiva del barrio. El Viejo Buzón se ha transformado en un punto de encuentro donde cada cliente se siente como en casa, recibidos con cálidos saludos y un ambiente familiar que invita a volver. Ubicado en Neuquén 1100, Caballito, ¡anímate a descubrir este renovado clásico de Buenos Aires!