Máximo Kirchner recibe el alta tras una exitosa operación por un tumor benigno

Máximo Kirchner Recibe el Alta Médica Tras Cirugía Programada

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue dado de alta tras una operación quirúrgica exitosa en el Hospital Italiano de La Plata. La intervención se realizó para extirpar un tumor benigno en la glándula parótida.

Según el parte médico oficial, Kirchner tuvo una «buena evolución posoperatoria» y se le recomendó un seguimiento ambulatorio para asegurar su recuperación.

Detalles de la Intervención

La operación, que se llevó a cabo de manera programada, consistió en una parotidectomía bilateral para tratar un cistoadenoma parotídeo. Este tipo de tumor, aunque poco común, tiene una prevalencia baja, representando menos del 2% de los tumores de glándulas salivales, según la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).

Contexto del Procedimiento

A lo largo de la semana, Kirchner había informado a través de sus redes sociales sobre la cirugía, aunque no brindó detalles específicos en ese momento. Una hora después de la operación, el hospital confirmó su estado: se encontraba en postoperatorio inmediato y bien atendido.

Información sobre los Tumores Parotídeos

Las glándulas parótidas, ubicadas en cada lado de la cara, son responsables de la producción de saliva. La Mayo Clinic aclara que, aunque la mayoría de los tumores en esta zona son benignos, existe la posibilidad de que algunos sean cancerosos, lo que requiere atención médica constante.

Un Mensaje de Optimismo

En su publicación, Kirchner también compartió un toque personal, mencionando que uno de sus cirujanos tenía una prometedora motivación para recuperarse rápidamente: ver un partido de fútbol entre Estudiantes de La Plata y Racing. Además, hizo referencia a su madre, Cristina Kirchner, quien, cumpliendo con una condena de seis años de prisión por un caso de corrupción, había expresado su deseo de acudir a la cirugía, pero él le sugirió que no lo hiciera por respeto a las circunstancias de su situación judicial.

Con fuertes críticas hacia el sistema judicial y el uso del poder en su posteo, Máximo Kirchner aprovechó la ocasión para destacar la lucha por la inocencia de su madre y el clima político actual en Argentina.