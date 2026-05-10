De Nueva Orleans a Lisboa: Siete Cafés Imperdibles en el Mundo

Descubre los cafés que han marcado la historia y la cultura a nivel global. Desde Buenos Aires hasta Tánger, estos lugares son mucho más que simples paradas para un café: son auténticos templos de inspiración.

El Café Tortoni: Historia en Cada Taza

Anidado en la Avenida de Mayo, el Café Tortoni es el más antiguo de Buenos Aires, inaugurado en 1858. Este lugar ha sido testigo de la historia, acogiendo a personalidades como Carlos Gardel y Jorge Luis Borges.

Con su impresionante salón decorado con columnas y mobiliario original, brinda una experiencia única que refleja la elegancia del siglo XIX. Su especialidad, el chocolate con churros, es un deleite para los visitantes, mientras que el auditorio ofrece espectáculos de tango.

Café A Brasileira: Un Tributo a Fernando Pessoa

En el corazón de Lisboa, destaca el Café A Brasileira, famoso por ser el refugio del poeta Fernando Pessoa. Su icónica estatua se encuentra en una de las mesas hexagonales, haciendo del café un punto de peregrinación literaria.

Este establecimiento ofrece una delicia local, la bica, un café intenso servido en tazas pequeñas que seduce a los paladares más exigentes.

Café Gijón: Renacimiento Cultural en Madrid

Reabierto recientemente tras una renovación, el Café Gijón ha sido un destacado punto de encuentro de intelectuales y figuras de la literatura por más de 135 años. Este histórico local se sitúa en el Paseo de Recoletos y sigue siendo un espacio bohemio para el intercambio cultural.

Con una carta que presenta platos tradicionales españoles, el café también suma el encanto de sus espectaculares terrazas, ideales para disfrutar del bullicio madrileño.

Café du Monde: Sabor de Nueva Orleans

Situado a orillas del río Mississippi, el Café du Monde es un emblema de la gastronomía de Nueva Orleans. Desde 1862, su café de tueste oscuro y los famosos beignets, buñuelos espolvoreados con azúcar, han encantado a miles de visitantes cada año.

Abierto 24/7, este café se convierte en un lugar donde la cultura jazz y la buena comida convergen, creando un ambiente mágico y único.

Lion Café: Un Oasis de Calma en Tokio

El Lion Café, inaugurado en la década de 1920 en Shibuya, representa el ideal de los cafés kissaten en Japón. Este lugar ofrece un refugio de paz en medio del ajetreo de la ciudad, donde la música clásica se convierte en la protagonista.

Los visitantes son invitados a disfrutar de un café preparado con el método nel drip, en un ambiente que prioriza el silencio y la reflexión.

Pellegrini’s Espresso Bar: Un Ícono de Melbourne

Fundado en 1954 por inmigrantes italianos, el Pellegrini’s Espresso Bar tiene el honor de ser uno de los primeros en introducir el espresso en Australia. Su atmósfera auténtica y camaradería entre los clientes hacen de cada visita una experiencia memorable.

Aquí, el café y la pasta se disfrutan como parte de una rutina diaria, transformando un simple café en un ritual querido por los locales.

Café Hafa: Una Vista que Inspira en Tánger

Con una vista impresionante de la Bahía de Tánger, el Café Hafa es famoso por su té de menta y su rica historia, habiendo recibido a figuras como los Beatles y Juan Goytisolo. Este icónico café sigue siendo un lugar de encuentro para aquellos que buscan inspiración y tranquilidad.