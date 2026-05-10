Gabriel Podskubka: El Nuevo Liderazgo de Tenaris tras Rocca

Gabriel Podskubka, con más de 25 años de trayectoria en Tenaris, ha sido nombrado CEO de la multinacional argentina, reemplazando a Paolo Rocca, quien continuará como presidente del directorio. Este cambio se da en un marco de planificación de liderazgo a largo plazo y recientes tensiones con el gobierno por la adjudicación de un contrato a una empresa india.

Una Trayectoria Reconocida en Tenaris

Podskubka, ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y con un MBA de Harvard, se unió a Tenaris en 1995. Desde entonces, ha ocupado múltiples posiciones relevantes, siendo su último rol el de director de operaciones. La compañía lo describe como un “arquitecto del crecimiento continuo” gracias a su amplia experiencia en ventas, marketing y desarrollo de productos.

Retos y Oportunidades en el Contexto Actual

El nuevo CEO se enfrenta a desafíos significativos, incluyendo tensiones en Oriente Medio, donde ha mostrado su compromiso y resiliencia a través de su reciente visita a Abu Dabi. En su perfil de LinkedIn, Podskubka destacó la importancia de la seguridad en las operaciones de la empresa.

Las ventas del primer trimestre de 2023 alcanzaron los 3.100 millones de dólares, un aumento del 6% respecto al año anterior, reflejando una sólida estrategia comercial a pesar de las adversidades del mercado.

Desarrollo Sustentable y Aspiraciones Futuras

Aunque Rocca deja su puesto, su legado persiste en los planes de expansión de Tenaris. Podskubka ha enfatizado el enfoque en el crecimiento sustentable, con proyectos importantes en ciernes, como la inversión de 2.400 millones de dólares en el bloque Los Toldos II Este en Vaca Muerta.

Fortaleza en América Latina y Norteamérica

El nuevo líder también subrayó el éxito en Norteamérica y América Latina, a pesar de los cambios en las tarifas arancelarias y la estabilización de la actividad en México y Argentina. La producción estadounidense se ha incrementado y el 90% de las ventas están respaldadas por manufactura local.

Podskubka no solo toma las riendas de Tenaris, sino que también liderará un equipo de más de 25,000 empleados a nivel global, dejando claro que su visión se basa en continuar el legado de innovación y excelencia que ha caracterizado a la empresa desde su fundación.

Un Comienzo con Éxito

Recordando su inicio en Tenaris Siderca en Campana, Buenos Aires, Podskubka reflexiona sobre cómo este molino ha influido no solo en su carrera, sino en la vida de muchos colegas. Con una sólida experiencia y gran compromiso, comienza su gestión como CEO en un momento crucial para la compañía.