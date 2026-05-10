La Casa Rosada intensifica la expectativa por la marcha federal universitaria del 12M

La comunidad educativa se moviliza este martes 12 de mayo en la cuarta marcha federal universitaria, exigiendo al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La manifestación promete ser tan impactante como la del 23 de abril de 2024.

Detalles del Evento en Plaza de Mayo

A las 17 horas, se llevará a cabo el acto central en Plaza de Mayo, aunque se espera que comience alrededor de las 18 con discursos aún no confirmados. La organización, compuesta por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ha comenzado a coordinar los aspectos logísticos del evento.

Movimiento de Participantes y Respaldo de Gremios

Se anticipa la presencia de muchos “autoconvocados” que se unirán en el lugar de las exposiciones. Los gremios, por su parte, ingresarán a la plaza por Diagonal Norte. La CGT y las dos CTA han expresado su apoyo a la manifestación, sumando esfuerzos para garantizar una marcha de gran magnitud, similar a la de 2024. Por Diagonal Sur, se espera la llegada de diferentes partidos políticos.

Expectativas en las Provincias

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), los participantes marcharán desde Plaza Houssay hacia el corazón de la protesta. Las movilizaciones en las capitales provinciales también se perfilan como masivas, con diversas fuerzas de la comunidad universitaria articulando esfuerzos con gremios y agrupaciones políticas.

Un Clamor por Mejores Condiciones Laborales

Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, destaca la importancia de que la marcha sea “transversal” y cuente con un amplio respaldo estudiantil. Este evento puede también aglutinar el descontento social hacia el gobierno de Javier Milei.

El dirigente subraya que la administración actual se niega a cumplir con la ley que mejora las condiciones salariales de los trabajadores en el ámbito universitario. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, los salarios en la educación superior han visto una disminución del 43,2% en su poder adquisitivo.

Controversia por el Financiamiento de Universidades

En una semana complicada, la UBA denunció que el Gobierno no ha transferido los fondos necesarios para mantener los hospitales universitarios. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, respondió a esta acusación afirmando que las autoridades de la UBA intentan “extorsionar políticamente” para obtener más recursos.

El funcionario precisó que la UBA solicita cerca de 75.000 millones de pesos de un fondo anual de 80.000 millones destinado a hospitales universitarios. Según sus palabras, eso dejaría solo 4.000 millones para el resto de las universidades del país.

Álvarez también rechazó las acusaciones de desfinanciamiento del Hospital de Clínicas y aseguró que los giros de fondos se han realizado “en tiempo y forma”. Afirmó que el Gobierno ha publicado detalles sobre las transferencias realizadas y sugirió que cualquier reclamo debería dirigirse a las autoridades universitarias.