Kicillof en Córdoba: Agenda gremial y críticas a Milei sin incomodar a Llaryora

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Córdoba en una gira que mezcla política y gestión. De cara a las elecciones de 2027, busca fortalecer lazos en un territorio históricamente desafiante.

Durante su visita a Córdoba, Kicillof se concentró en establecer un diálogo directo con los sectores productivos y educativos, iniciando su jornada en La Falda con un congreso gremial de Fatsa, donde la presencia de trabajadores marcó el tono. La agenda incluyó diversas actividades en varios municipios, reflejando su intención de acercarse a la realidad cordobesa y mostrar un federalismo efectivo.

Un Encuentro con Cardinali

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, se reunió a solas con Kicillof, quien recibió elogios por su carisma y cercanía con la gente. Cardinali comentó sobre el sorprendente apoyo popular que Kicillof atrajo, con cerca de mil personas presentes para saludarlo. La conversación se centró en las percepciones locales sobre el peronismo y sus implicaciones a nivel nacional, con Cardinali señalando una crítica al rechazo que Cristina Kirchner enfrenta en la provincia.

Análisis del Peronismo en Córdoba

El intendente enfatizó la necesidad de reconocer la idiosincrasia cordobesa, que a menudo se distancia del peronismo nacional. Aunque Kicillof ha mostrado un distanciamiento de algunas figuras del partido, aún existe un desafío en la búsqueda de apoyo en la región. «Los cordobeses tienen una visión particular del peronismo», resaltó Cardinali.

Presentación de su Libro en la UTN

Más tarde, en la Universidad Tecnológica Nacional, Kicillof presentó su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”. Durante la exposición, hizo una crítica contundente hacia las políticas de Javier Milei, describiéndolas como «un experimento fracasado a escala mundial». En este contexto, Kicillof hizo un llamado para unir al peronismo en defensa de valores esenciales como la educación y la salud, pronosticando un “futuro mejor para Argentina”.

Un Mensaje de Unidad

A pesar de las especulaciones sobre su futuro político, Kicillof dejó claro que su visita no era un acto de campaña, sino una búsqueda sincera de diálogo y entendimiento con los cordobeses. “No estoy de visita como candidato”, afirmó ante los medios.