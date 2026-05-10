Despidos en Globant y otras empresas, a pesar de subsidios

La introducción de la Ley de Economía del Conocimiento prometía transformar la industria argentina mediante incentivos fiscales. Sin embargo, la realidad está planteando serias dudas sobre su efectividad.

Desde su implementación, esta ley ha generado expectativas en el sector tecnológico al ofrecer beneficios tributarios a las empresas que mantengan y amplíen su plantilla laboral. Sin embargo, figuras representativas de los trabajadores indican que muchas corporaciones no están cumpliendo con estos compromisos.

Preocupaciones en el Sector Tecnológico

Diversos sindicatos han comenzado a expresar su preocupación sobre el cumplimiento de la ley, señalando que las empresas parecen aprovechar los estímulos fiscales sin incrementar realmente el empleo. Recientemente, el Sindicato Informático solicitó auditorías a 128 empresas del sector, alertando sobre “fraudes fiscales” y la posibilidad de despidos masivos.

El Llamado a la Acción

Esteban Sargiotto, director del Observatorio de Trabajo Informático, enfatiza que es esencial conocer qué empleados se consideran «promovidos» bajo la ley. La situación se agrava con rumores de nuevos despidos y la falta de aumentos salariales en el horizonte.

Un Inicio Promisorio

A pesar de las críticas actuales, el análisis inicial de la ley mostraba un aumento en el empleo, especialmente en sectores como software y tecnología. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y un entorno macroeconómico adverso, la tendencia ha cambiado.

Desafíos del Empleo Actual

Las empresas ahora se centran más en mantener sus nóminas que en expandirse, lo que ha generado críticas por un crecimiento de empleo limitado. Así lo manifiesta Sebastián Maciarello, quien destaca que, aunque el empleo no ha disminuido, no ha crecido al ritmo esperado por la ley.

Las Voces que Defienden la Ley

Por otro lado, algunos expertos como Gonzalo López Suriano, afirman que, a pesar de las dificultades, la ley ha ayudado a crear empleos de calidad en el sector. Según sus datos, el número de trabajadores en la Industria del Software creció significativamente desde la sanción de la ley.

Aspectos Críticos de la Ley

Algunos especialistas sostienen que, si bien la ley proporciona un marco de protección, enfrenta serios desafíos. Factores como la incertidumbre normativa y la competencia internacional han dificultado su impacto total. Fernando Duce menciona que la situación ha llevado a las empresas a ser más selectivas con sus contrataciones.

La Realidad del Mercado

En la actualidad, las empresas de tecnología están mostrando cautela en su crecimiento. Ezequiel Arcioni señala que muchas buscan valorar y desarrollar talento dentro de sus equipos en lugar de expandir sus plantillas de forma agresiva.

Futuro del Empleo en Tecnología

Expertos coinciden en que un régimen mejor estructurado que garantice la inversión y los beneficios esperados es necesario para atraer nuevas empresas y fomentar la creación de empleo sostenible. La falta de presupuestos claros y la imposibilidad de cumplir con los beneficios prometidos pueden estar limitando el atractivo para nuevas incorporaciones al régimen.